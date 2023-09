Udi Levy, exagente de inteligencia israelí al El Observador: “En cuanto al Narcoterrorismo, no hace falta matar a nadie para liquidarlo”

Udi Levi es un referente en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y lavado de activos. Después de tres décadas en la inteligencia de las Fuerzas Armadas israelíes y otras agencias, analiza el fenómeno en la región

Usted hablo de perseguir la ruta del dinero y no de matar enemigos. ¿Qué quiso decir con esto?

No hace falta matar a nadie para liquidarlo. Una persona muy inteligente me dijo: "Vos podés tener cien mil millones de dólares en tu cuenta, pero si no los podés usar, sus como un hombre muerto".

¿Cortar el flujo de dinero para liquidar a la organización?

Si. Déjeme contarle una historia para ponerlo en contexto. En el caso de una operación, Israel neutralizó al líder de una organización que se llama la Yihad Islámica. Él era el único que sabía todos los secretos de la estructura financiera de la organización. Cuando se neutralizó a esta persona, nadie sabía dónde estaba el dinero, dónde estaban los activos, dónde se movía el dinero. Durante un año esa organización estuvo neutralizada hasta que pudo volver a reconstruirse.

Hasta que se reconstruyó la organización, cuando la fuente del dinero estaba neutralizada, esta organización no podía operar. En la guerra que luchamos contra Hezbolá en Líbano, fue una guerra muy dura. Uno de los factores que está comprobado que más influyó en el comportamiento de Hezbolá fue cuando los aviones de la fuerza aérea israelí bombardearon el banco que usaba Hezbolá, donde había grandes depósitos que contenían dinero físico. Se bombardeó eso y se quemaron grandísimas cantidades. Eso les generó un nivel de pánico increíble.

Udi Levi es un referente en la lucha contra el financiamiento del terrorismo

Por eso vuelve con su idea de que, si uno logra neutralizar la fuente del dinero, no hace falta liquidar a nadie.

Lo que hay que hacer es tratar de capturarlos, y tratar de cortar la fuente de financiación.

¿Por qué se habla de narcoterrorismo?

Hace años ya no hago diferencia entre las asociaciones de narcotráfico y las organizaciones terroristas. ¿Por qué? Porque hay una conjunción de intereses operativos. Este interés surge por dos razones. Primero un interés financiero. Las organizaciones terroristas necesitan dinero para financiarse. Muchos países que quizás antes apoyaban terrorismo hoy son menos, o apoyan menos. Irán está bajo sanciones. Qatar puede financiar también ciertos grupos terroristas, pero también tiene miedo de que haya represalias. Entonces las organizaciones terroristas necesitan fuentes de financiación. ¿Dónde hay fuentes de financiación para estas organizaciones terroristas? En el narcotráfico. Por ejemplo, en la falsificación de medicamentos. En el pasado, las organizaciones terroristas hacían secuestros para financiarse. Ahora las cantidades de dinero son superiores y hay una conjunción con delitos más complejos. ¿Quién se dedica a ese tipo de actividades? Las organizaciones criminales.

¿Hay una sociedad entre ambas? ¿Una conjunción de intereses?

Si. Las organizaciones criminales tienen cada vez más problemas también en realizar sus operaciones. Por ejemplo, operaciones de lavado. Y vienen organizaciones terroristas o vienen países como Irán y las ayudan a lavar dinero. Y al final es como que se forma una sociedad que fue desarrollándose. Las organizaciones terroristas también entendieron que a veces también hasta las organizaciones criminales les pueden ser útiles para hacer atentados. Por eso cuando él habla del narco por un lado y del terrorismo, hoy por hoy los ve asociados.

Ud., dice que el narcoterrorismo no tiene ideología. Que su única ideología es el dinero. ¿Una Tercera Guerra tendría más que ver con cuestiones de narcoterrorismo que en cuestiones nacionalistas, como las conocimos en la Primera y en la Segunda?

Este tema es una amenaza estratégica para los países. Hoy por ejemplo fíjate que una de las estrategias de Irán, Arabia Saudita, Jordania, es envenenar con droga países europeos. Esa es una amenaza estratégica hacia ese tipo de países y que hay que tratar de contrarrestarlo. Si se combate esa amenaza solamente desde el punto de vista del combate al narcotráfico, va a ser un error. Hay que tratar ese tema como una amenaza a la seguridad estratégica de los países. Esta conjunción entre narcotráfico y terrorismo hay que tomarla como una amenaza estratégica a los países europeos.

Uruguay es conocido por ser una plaza constante de flujo de dinero y actividades financieras. ¿Pasa por el país dinero que termine financiando al narcoterrorismo?

No conozco el caso específico de Uruguay. Pero como Uruguay es un centro financiero importante en la región, no me sorprendería si hay actividades de este tipo.

¿Hubo o existe alguna ramificación de actividades de Hezbolá que terminen en Uruguay?

No lo sé.

¿Y qué pasa con la Triple Frontera? Argentina, Brasil, Paraguay. ¿Pero ¿quién dice que no intervienen?

Hezbolá está muy contento de que la gente hable sólo de la Triple Frontera. Mientras siguen hablando de la Triple Frontera, hay operaciones en otros lugares, no sólo ahí. Al final, les conviene que todos sigan hablando de la Triple Frontera y el interés sólo se desvíe hacia ese punto.

¿Cuál es la responsabilidad de los países con sistemas bancarios más fuertes?

Es clave la información del sistema bancario. Es importantísimo poder tener colaboración con los bancos. No hay reemplazo al sistema bancario. Muchas veces, las organizaciones criminales se infiltran en la actividad bancaria. Hay empresas de cobertura que se fundan para poder realizar este tipo de operaciones. Hay empresas que están vinculadas con el Medio Oriente. Empresas vinculadas al trading de alimentos. Empresas que mandan o envían una gran cantidad de carga a Irán. Hay toda una serie de elementos y aspectos, que cuando uno empieza a investigarlos, finalmente termina encontrando la información. Y otra cosa importantísima es la cooperación internacional, y sobre todo la cooperación entre los países.

Usted habla de un sistema bancario es irreemplazable. ¿Qué pasa con las criptomonedas?

Por supuesto que hay cada vez más utilización por parte de las organizaciones criminales y terroristas de la criptomoneda. Pero las criptomonedas tienen dos problemas. Todavía, a través de las criptomonedas, no se pueden enviar grandes volúmenes de dinero, y estamos hablando que para este tipo de actividades hace falta transferir grandes volúmenes de dinero y las criptos todavía no permiten ese tipo de flujo de dinero. De a poco comienzan a haber sistemas tecnológicos que empiezan a detectar actividad sospechosa a través de criptomonedas. En Israel ya se han desarrollado sistemas y se han podido neutralizar operaciones de transferencia de dinero a través de criptomonedas justamente con este tipo de herramientas tecnológicas.

Argentina va ingresar a los BRICS a través de las gestiones del presidente de Brasil Lula da Silva. ¿Esto puede afectar a la región?

Lo que sí está seguro es que los BRICS dan la oportunidad de recibir muchísimo dinero por parte de países como por ejemplo China, y puede llegar a ser también una herramienta de negociación. Porque si vos estás por recibir mucho dinero chino, podes también negociar con Estados Unidos para tratar de recibir ayuda de Estados Unidos. Pero Argentina no es Venezuela, y Argentina no está alineada con Irán, y no está bajo sanciones. Tiene una situación económica complicada, tiene una alta inflación, y a lo mejor necesita que ingrese dinero y que la fuente de dinero en estos momentos tiene que ser de China. Pero hay que tener cuidado porque en ese paquete vienen también otros países complicados. Esto con Estados Unidos puede ser un problema...

Cuando se toma una decisión de este tipo, lo que se espera de un gobierno es que tenga en cuenta una serie de aspectos de análisis. No es sólo una decisión económica. Es una decisión de posicionamiento de seguridad, de relaciones internacionales entre los países: el tema de los BRICS puede llevar a que el futuro económico del país sea en dirección a China y no a Occidente.