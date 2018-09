El seductor gancho de la música gratis

Por Karen Parentelli

Especial para El Observador

Desde agosto de 2016 funciona una plataforma impulsada por un grupo de uruguayos que permite descargar música gratis para ser usada en cualquier proyecto audiovisual. Quien esté trabajando en una película, publicidad o simplemente un video personal, podrá encontrar en HookSounds (www.hooksounds.com) canciones para acompañar su proyecto.



Esta plataforma viene a solucionar el problema que tienen los realizadores para poder utilizar música, el precio de la música original siempre es muy elevado, pero descargando las canciones de HookSounds se llega a un contenido de gran calidad sin pagar.



Este proyecto nació de la idea de Álvaro Angeloro y su socia Verónica Viera. Angeloro es músico desde que tiene 11 años, y trabajó por años en el ámbito de la publicidad. Las primeras canciones colgadas en HookSounds son de su autoría, y habían sido usadas antes por empresas uruguayas, o multinacionales que tienen presencia en Uruguay.



Con el correr de los años fue acumulando material que se usó en radio, televisión, y como estos trabajos no los vendió con licencia de uso exclusivo se le ocurrió subirlos para que otros los pudieran utilizar.



Todo comenzó como una prueba, y después de colgar trabajos en internet, vieron que la gente reaccionaba muy bien. “Notamos de forma muy rápida que había mercado”, dice Angeloro.

Después de que la plataforma entró en funcionamiento, los emprendedores colocaron un botón de pago: “Vimos que la gente estaba dispuesta a pagar, que también había un mercado para eso”.



Una prémium cada 10 gratis



El 90% de la música que se descarga de la plataforma es gratis. Quien quiera usar las canciones de HookSounds para su proyecto, no tiene ni que hacerse un usuario, solamente ingresa a la web y elige lo que le gusta. Los track tienen una pre escucha, además de una descripción general escrita sobre las características de la canción.



Pero no solo tienen canciones que se descargan de forma gratuita, hay un pequeño número de temas por lo que se debe de pagar para poder utilizar. “A los artistas le pedimos que tengan un mínimo de 10 canciones gratis, para poder colocar recién ahí una como prémium”, cuenta Angeloro.



Cada uno de los track pagos tiene un costo de US$ 24, pero si son para uso de televisión el precio se eleva, y llega a los US$ 580. HookSounds tiene un sistema de suscripciones anuales, por la que se paga US$ 229 y permite descargar 10 canciones por mes.



Más de 90 artistas son los que realizan las canciones que luego aparecen en la plataforma para descargar. “Aceptamos un 5% de los artistas que solicitan publicar sus canciones; ponemos mucha atención en la calidad de lo que ofrecemos, y es un distintivo que tenemos. No son la típica música de stock, es música cuidada, con un perfil más de canciones”, explica Angeloro.



Un criterio que manejan es que sea exclusiva, que no se pueda encontrar en ningún otro lado, por lo que los artistas no pueden publicar las canciones que ponen en HookSounds en otro sitio, ni tampoco venderlas de forma convencional.



La forma de acercarse a la plataforma es muy sencilla, solo se debe de completar un formulario y luego subir dos o tres canciones como muestra. El equipo del sitio evalúa lo presentado y define si acepta o declina la oferta del músico.



Si se da el visto nuevo, los artistas reciben información sobre la forma en la que deben de cargar sus canciones con todos los requerimiento técnicos. Además se le ofrece formar parte de la comunidad de HookSounds, y se les informa cuáles son las canciones más descargadas. La idea es que puedan tener toda la información valorable que les permita seguir generando contenidos.



Las canciones que se producen pueden ser de dos o tres minutos; pero hay algunas que pueden hasta superar los seis minutos. Angeloro contó que se ofrece la misma canción en formatos largos y cortos, pero que todas llegan de una forma que sea fácil para colocar en la edición de los videos.



Seguir trabajando



El equipo de HookSounds está enfocado ahora en mejorar el alcance a nivel regional. La página comenzó funcionando solo en inglés, porque veían en los países de habla inglesa un mercado más grande. Actualmente sus usuarios son mayormente de Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Alemania, México, pero ahora que la página está en español y portugués el mercado se ha diversificado un poco más.



El emprendimiento recibió apoyo de Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), y este capital les permitió realizar las traducciones del sitio y posicionarse a nivel regional. HookSounds tiene ahora tráfico en la región, pero también está empezando a ser muy fuerte en España.



En este momento el emprendimiento está en pleno proceso de crecimiento: “estamos ajustando muchos aspectos del producto, las licencias, la forma en la que se suben las canciones. Hay mucho espacio para jugar, para seguir haciendo; tenemos que seguir haciendo crecer lo que ya hay”, sentencia Angeloro.