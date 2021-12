El sentido mensaje de Suárez para el Kun Agüero: “No merecías retirarte así”

Luis Suárez se sumó a los futbolistas que le mandaron mensajes de apoyo al argentino Sergio “Kun” Agüero luego de que anunciara que le ponía fin a su carrera debido a un problema cardíaco que le impide practicar deportes.

“No merecías retirarte así después de todo lo que hiciste dentro de una cancha”, escribió el Pistolero en su Instagram, donde compartió una foto junto al “Kun”.

“Darte mucha fuerza para seguir adelante”, señaló Suárez. “También quería felicitarte por tu TRAYECTORIA de la cual tenés que sentirte ORGULLOSO”.

“¡Admiración siento por lo que representás para el fútbol! ¡Te deseo lo mejor crack!”, agregó el salteño en su mensaje.

Instagram

El mensaje de Suárez a Agüero

Tras casi dos décadas sobre las canchas, el corazón de Agüero lo obligó a parar su carrera y el delantero de Barcelona se vio obligado a colgar los botines este miércoles por sus problemas cardíacos.

"Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional", anunció Agüero este miércoles en un acto en el Camp Nou barcelonista. "Es un momento muy duro", añadió un emocionado Agüero, precisando que "primero es mi salud. Ya saben que tomé esta decisión por el problema que tuve hace un mes".

El momento en que se sintió mal ante Alavés

La pesadilla para el delantero argentino, de 33 años, empezó el 30 de octubre, cuando en el minuto 40 del partido liguero contra Alavés en el Camp Nou (1-1) se echó al suelo, mareado y agarrándose el pecho.

Atendido sobre el césped, pudo abandonar el campo por su propio pie, pero con las imágenes del paro cardíaco sufrido por el danés Christian Eriksen en la Eurocopa todavía frescas, el Camp Nou se quedó frío por unos momentos.

El anuncio de Agüero

Examinado en un hospital, se le detectó una arritmia.

Los médicos "me han dicho que lo mejor era dejar de jugar, he tomado la decisión hace diez días, hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había muchas", aseguró este miércoles Agüero, arropado por sus compañeros del Barça, el presidente del club Joan Laporta, o su extécnico del City, Pep Guardiola.