En emotiva conferencia, Agüero anunció que se retira del fútbol

El delantero de Barcelona Sergio Kun Agüero, de 33 años, anunció este miércoles que deja de jugar al fútbol profesional por una arritmia que se le detectó tras el partido del 30 de octubre contra el Alavés por la liga española.

En una emotiva conferencia de prensa, con la presencia de autoridades del club catalán y del técnico Pep Guardiola que viajó exclusivamente desde Inglaterra para estar presente, Agüero comenzó diciendo: "Es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol...", tras un silencio y las lágrimas, expresó en voz baja: "la c... de su madre".

Luego tomó aire y continuó.

"He decidido dejar de jugar al fútbol profesional, es un momento muy duro, estoy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico. Estuve en buenas manos de los médicos que han hecho lo mejor y me dijeron que lo mejor era dejar de jugar y he tomado la decisión hace 10 días, quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza pero no había muchas. Estoy muy orgulloso por mi carrera, feliz, siempre soñé jugar al fútbol, desde los 5 años y mi sueño era jugar en Primera división, nunca pensé llegar a Europa", señaló, antes de repasar su carrera.

Agüero comenzó su trayectoria profesional en Independiente, donde jugó entre 2003 y 2006, luego pasó al Atlético de Madrid hasta 2011, de ahí saltó al fútbol inglés para jugar en Manchester City hasta junio de este año cuando fue traspasado al Barcelona.

En la selección argentina participó en los Mundiales de 2010, 2014 y 2018, y en la Copa América de las ediciones 2011, 2015, 2016, 2019 y 2021. En esta última logró el título de campeón.