El taller del gobierno en defensa de la LUC: “Viabiliza soluciones”

Pese a la polémica previa y a las críticas de la oposición, el gobierno llevó adelante este viernes un taller de trabajo para comunicadores sobre los contenidos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y la defendió bajo el argumento de que “viabiliza soluciones” en diferentes áreas y “otorga derechos y libertades”.

La instancia, que duró dos horas, estuvo encabezada por el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, y también lo acompañaron el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni; la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Marcela Bensión; el subsecretario del Interior, Guillermo Maciel; y el viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aritzi.

Durante la oratoria, Ferrés comentó a los periodistas que el taller se realizó porque en el gobierno entienden que “hay una perspectiva de referéndum” y se refirió a los diferentes ejes de los 135 artículos que la oposición pretende derogar. Además, insistió en que el instrumento de la ley de la ley de urgencia es un “mecanismo constitucional” y que fue utilizado por administraciones anteriores.

Si bien el taller había sido anunciado como una instancia técnica, los expositores también realizaron consideraciones políticas y durante la presentación se refirieron más de una vez al “espíritu de la ley” .

Por ejemplo, Ferrés comentó que la LUC posibilita una “mejor educación” y que los cambios aprobados en esta materia pretenden un sistema educativo que debe lograr “ser más eficiente”. A su vez, reconoció que hay “una mayor exigencia a los docentes” porque el espíritu es que “el alumno sea el centro de todo”.

Uno de los puntos más comentados por los presentes fue el del nuevo régimen de alquiler sin garantía. El prosecretario de Presidencia aseguró que la intención es favorecer el acceso a la vivienda de la población más joven, en particular la de menores ingresos.

Ante las consultas sobre lo que desde la comisión prorreferéndum esgrimen respecto a la abreviación de los plazos para los desalojos, Ferrés defendió la legislación actual al decir que, a través de la garantía, el arrendador puede cobrar en caso de que el arrendatario no cumpla con su obligación, pero que con el nuevo régimen esto no ocurre. Por eso, argumentó, “no puede tener el mismo plazo” que antes: “Si no pagás te van a sacar, y rápido”, dijo Ferrés.

También se refirió al nuevo sistema de fijación de precios de los combustibles, a través del criterio técnico del Precio de Paridad de Importaciones (PPI), y que también podría ser anulado si el referéndum se aprueba, pese a que en la discusión legislativa fue votado por unanimidad. El prosecretario de la Presidencia dijo que “llama mucho la atención” y “no logra entender” por qué se impugna: “Es el sistema más eficiente” y “más transparente”, manifestó. En ese sentido, Bensión agregó que si triunfa el “sí” este criterio igual podría seguir aplicándose.

La presentación incluyó también detalles sobre cuestiones de trabajo, economía, portabilidad numérica y régimen de adopciones, además de consideraciones en materia de seguridad pública. Sobre este último punto, desde la mesa de expositores defendieron la eliminación de libertad anticipada ante delitos graves como copamiento, rapiña y extorsión porque entienden que “no pueden existir estos beneficios”.

Polémica

En la previa, el taller encabezado por Ferrés había recibido críticas de parte de dirigentes del Frente Amplio (FA) y de las organizaciones partidarias del “sí”. Este jueves, la comisión prorreferéndum emitió un comunicado donde expresó que “no es justo que los recursos públicos se pongan al servicio de solo una de las dos opciones” y reclamó la posibilidad de realizar un taller “de iguales características y en el mismo local” que el organizado por Presidencia.

Sobre el “Taller de trabajo de los contenidos técnicos de la Ley de Urgente Consideración”



Nos congratula saber que las casi 800 mil firmas hayan abierto este debate democrático.



Pero no es justo que los recursos públicos se pongan al servicio de solo una de las dos opciones. pic.twitter.com/HPsTkMDx8y — Vota SI (@VotaSiUy) November 18, 2021

Consultado sobre el tema, Ferrés dijo que el pedido fue recibido y que será analizado, aunque aclaró que aún “no hay resolución”.