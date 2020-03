El ex presidente José Mujica y la ex vicepresidenta Lucía Topolanksy, cantaron junto con el coro del Sodre, el tango "El día que me quieras" compuesto por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera, adentro del Palacio Legislativo.

Esto sucedió luego que se terminara la ceremonia de compromiso de honor constitucional, en la que Mujica como presidente del Senado le tomó la declaración de fidelidad a Luis Lacalle Pou, quien a partir de ese momento se convirtió en el presidente de la República.