El trigo más cerca de otro buen año y arrancó una mayor siembra de maíz

En tanto se desarrollan de muy buen modo los cultivos invernales de trigo y cebada, comenzó la siembra de maíz de cara a una zafra de verano en la que la presencia de ese cultivo mostrará una expansión importante en el área agrícola nacional.

Marcelo Jacques, asesor agrícola en diversos emprendimientos, destacó a El Observador que no han existido contratiempos y que el estado de trigos y cebadas en las chacras es óptimo, existiendo “un muy buen desarrollo vegetativo y sin problemas sanitarios” no obstante se está lejos de aventurar cuál podrá ser el rendimiento, considerando que falta mucho para que la cosecha se active, lo que sucederá primero en cebada y luego en trigo, a fines de noviembre e inicios de diciembre.

Si no hay problemas y se cierra una buena campaña, sería la segunda en forma consecutiva con buenos logros para los agricultores, tras la performance positiva del año pasado.

Juan Samuelle

Cebada.

El trigo sigue ganando chacra

Según datos oficiales, este año el área de cultivos de invierno creció 3%, hasta 473,9 mil hectáreas. En ese marco, el área con trigo creció 12,7% hasta 230 mil has; la de cebada cayó 12% hasta 152 mil has; y la de colza y carinata creció 40% hasta 75 mil has. En el resto destaca un área de 15 mil has de avena.

Los productores y sus técnicos asesores mantienen, en el caso de trigos y cebadas, una estricta vigilancia de los campos considerando que, por un lado, hubo algunos casos de aparición de gramíneas, como malezas, sobre todo raigrás, “pero la gente realizó buenos controles”.

Por otro lado, hay mucho celo a la hora de estar atentos a eventuales expresiones de roya en trigo y ramularia en cebada, dos adversidades sanitarias que en otras campañas han causado daños severos.

Jacques comentó que “es muy bueno” el estado de los cultivos, que “falta mucho” para saber el resultado de este partido y que una actitud relevante es “el monitoreo constante de las chacras”.

Consultado sobre los valores que se expresan en el mercado, en el caso del trigo –el área de cebada se hacen su totalidad bajo el sistema de contrato con las malterías– los precios “tuvieron algún repunte y mejoraron” respecto a lo que sucedía hace un año, por lo cual, de no surgir contratiempos, se puede esperar un buen resultado.

Añadió que si la primavera se instala con temperaturas mayormente frescas habrá mayores posibilidades de un buen llenado de grano y así lograr un potencial de rendimiento elevado.

Juan Samuelle

Maíz.

El maíz tras dos récord y en busca de otro

Por otro lado, comentó que salvo donde hubo lluvias importantes hace unos 15 días, comenzó la siembra de maíz en una zafra maicera en la que el área será mayor a la de las campañas anteriores.

Eso se explica por una mayor demanda que hay por el grano con destino a la alimentación de vacunos.

Ya en la campaña pasada el área con maíz creció alrededor de un 50% y llegó a 107 mil has, con un doble récord dadas las excelentes condiciones productivas y calidad genética en las variedades utilizadas: 815.549 toneladas y 7.608 kilos por hectárea.

Para la zafra 2019/2020 algunos operadores del sector privado estiman que el área de maíz puede crecer esta vez un 20% y rondar el pico de 130 mil has de la campaña de 2012/2013.

Con relación a la soja, se están realizando las diversas labores agrícolas, con aplicaciones de herbicidas, tendientes a tener los campos listos para la siembra de las variedades de primera, lo que sucederá sobre fines del mes que viene.

En la oleaginosa, que sigue siendo el cultivo más expandido en el área nacional de chacra, se estima que para la próxima campaña el área podría volver a reducirse, en forma leve, quedando en alrededor de un millón de hectáreas cuando llegó a más de 1,4 millones hace pocos años.