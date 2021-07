El uno por uno de Nacional: Bergessio sacó la cara por Nacional y lo metió en carrera

Nacional jugó y perdió un clásico para el olvido en el Gran Parque Central en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el que Peñarol se llevó un valioso triunfo por 1 a 0.

El entrenador Alejandro Cappuccio falló en la conformación del equipo pero también en la forma en que planteó el partido. Renunció a jugar, apostó a cuidar el cero, abusó del pelotazo todo el partido e intentó, en vano, cambiar sobre la marcha intentando recuperar su identidad juego después de permitirle a Peñarol manejar la pelota a su antojo todo el primer tiempo.

Dentro de ese panorama colectivo sombrío, en el que entrenador fue en gran parte responsable, muy pocos jugadores pudieron destacar: Gonzalo Bergessio porque fue a la lucha, porque se las ingenió para generar las únicas chances de gol del equipo y porque terminó marcando el gol de la esperanza. También Felipe Carballo y Maximiliano Cantera porque entraron bien, jugaron la pelota con criterio y dejaron en claro que tendrían que haber sido titulares.

Sergio Rochet 5: Realizó una impresionante atajada a los 35' tras un remate de afuera del área de Joaquín Piquerez. Pero a los 58' entró en el desconcierto general del equipo y perdió solo una pelota tras córner de Pablo Ceppelinni. De milagro, Fabricio Formiliano no anotó el segundo. Nada que hacer en el gol donde achicó el arco lo mejor que pudo.

Mathías Laborda 4: Flojo clásico. No pudo clausurar su zona, Piquerez y Facundo Torres le generaron muchos problemas.

Guzmán Corujo 4: Abusó del pelotazo largo y fue superado netamente en la jugada del segundo gol.

Nicolás Marichal 4: La única vez del primer tiempo que condujo en largo para suplir la falta de gestión de pelota en el mediocampo le metieron un pelotazo a sus espaldas y le generaron una situación de gol. Cometió una dura falta en el segundo tiempo y fue amonestado.

Christian Almeida 4: No justificó su titularidad. Venía de jugar un flojo partido contra City Torque y tuvo problemas cuando Giovanni González y Agustín Canobbio que lo encaró y pasó en la jugada del gol.

Christian Almeida, enormes problemas defensivos

Facundo Píriz 3: Tampoco aportó nada para hacer salir al equipo del fondo y llegó a destiempo en sus retrocesos. En la jugada de los goles fue netamente superado claramente y en una pelota quieta se vio superado por Agustín Álvarez Martínez.

Brian Ocampo 4: No logró nunca influir en el juego. No lo lanzaron los volantes, no lo acompañó nunca su latera. Se vio siempre superado numéricamente.

Brian Ocampo se vio siempre superado

Gabriel Neves 3: No se ofreció nunca como salida. Fue siempre presionado por Pablo Ceppelini y fue a pelear sin éxito la segunda pelota en campo rival. 45 minutos para el olvido.

Gabriel Neves, totalmente superado

Joaquín Trasante 4: El único que pisó el área y remató al arco en el primer tiempo. Jugó en una función donde poco le podía aportar al equipo.

Camilo Cándido 3: Desperdiciado en la banda. Se le cortaron metros de recorrido y lo sufrió. En la jugada del gol de Peñarol bajó una pelota sin mucha convicción en el área y se vio superado por la salida de González donde empezó todo.

Camilo Cándido, nulo aporte

Gonzalo Bergessio 6: El mejor de Nacional. Se las ingenió para generar peligro. Batalló todas las pelotas largas, le dio una pelota de gol a Trasante en el primer tiempo, en el arranque del complemento giró en el área y generó la más clara ganándole en la media vuelta a Formiliano y tuvo otro remate bloqueado en el complemento.

Bergessio fue siempre un azote

Felipe Carballo 6: Con dos pases en el arranque del complemento hizo más que Neves y Trasante juntos. Sin embargo, con el correr de los minutos no pudo cambiar el curso del partido y hacer que Nacional se adueñara de la pelota en el mediocampo. Sin embargo, al final tuvo el enorme mérito de meterle un centro exquisito a Bergessio para el gol del descuento. Y la esperanza.

Maximiliano Cantera 6: El mejor cambio que metió Alejandro Cappuccio. Fue el más criterioso para manejar la pelota en campo de Peñarol y sacó una falta peligrosa. Estaba para titular.

Maximiliano Cantera le cambió la cara al ataque

Andrés D'Alessandro 5: Entró a jugar por banda izquierda y sufrió horrores las subidas de Giovanni. Metió un tiro libre peligroso y perdió una pelota increíble en salida que Peñarol no supo aprovechar.

Armando Méndez 4: Solo aportó un patadón contra Walter Gargano al borde del área.