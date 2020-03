El verdadero héroe de Pando

El tristemente célebre episodio denominado por el relato oficial de la guerrilla Tupamara como “Toma de Pando” debe ser una de las páginas más tristes y ruines de nuestra historia moderna. Sin embargo, la acción de uno de sus protagonistas involuntarios puede transformar el dolor y la mentira en paz y reconciliación entre los uruguayos.

En ese episodio hubo muertos inocentes y bajas entre los guerrilleros. Contada en el presente se trató de una aventura ridícula de un par de descerebrados armados que buscaban desestabilizar una democracia, que, pese a sus problemas, seguía funcionando.

El fracaso militar fue una de las primeras evidencias de que la revolución tupamara no tenía pies ni cabeza por la vía de las armas en un país con hondas raíces republicanas como Uruguay.

El periodista Leonardo Haberkorn vuelve sobre el tema relatando un encuentro entre dos víctimas de aquella nefasta jornada del 8 de octubre de 1969 que llenó de dolor y luto al país entero. En el segundo aniversario de la muerte en Bolivia del guerrillero Ernesto Guevara los Tupamaros decidieron llevar adelante una misión militar en Pando que terminó con un saldo de cinco muertos.

Diego Burgueño, hijo de uno de los inocentes asesinados y Jorge Zabalza, uno de los guerrilleros que perdió a un hermano en la acción, se encontraron en la casa de este último en Santa Catalina y se miraron a los ojos para decirse todas las verdades y compartir los dolores acumulados de tanto tiempo.

El viejo refrán que dice que hablando se entiende la gente, pudo ser la intención de Burgueño al buscar enfrentarse a uno de los responsables de la muerte de su padre en Pando. Los hombres se encontraron y conversaron: “Repasamos el episodio de la muerte de su padre. En la camioneta que tuvo el tiroteo con el policía y del cual salió la bala que rebotó en una puerta e hirió de muerte a Burgueño, estaba mi hermano. Él venía en esa camioneta. Yo le confesé que, realmente, pese a lo trágico, la muerte de su padre me había pasado desapercibida porque mi conciencia y mi espíritu estaban focalizados en la muerte de mi hermano y en todo lo que ella acarreó, sobre todo para mi madre… Estuvimos conversando. Él me relató toda su vida. Fijate qué paradoja: él nació el 7 de octubre, un día antes de la muerte de su padre. ¡Qué tremendo! Realmente todo lo que me transmitió me conmovió muchísimo. Nos conmovimos ambos. Creo que eso se respiraba en el ambiente, también para las otras personas que estaban con nosotros”, narró Zabalza, el exguerrillero que sigue sin arrepentirse por haberse alzado en armas en aquellos tiempos de odio.

Para Burgueño, quien reconoce que le arruinaron la vida a él y a su familia, la reunión fue positiva para los objetivos por los que milita desde hace años: “Que se conozca toda la historia y que sea posible dar vuelta la página con un mensaje de nunca más violencia entre los uruguayos”.

El acercamiento es de celebrar. Es un pequeño paso en la lucha noble de un real héroe anónimo de aquellos tiempos como lo es Diego Burgueño, un hombre que no tiene marketing, ni Kusturicas que le inventen un documental que falta a la verdad; una persona sin nada por ganar más que la paz de conciencia de hacer algo por el bien de su país, para que la muerte injusta de su padre no haya sido en vano. Un verdadero héroe, aunque anónimo.