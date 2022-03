El violeta arrasó al rosado en un 8M precedido por polémica en torno al referéndum

Apenas se apagó la versión feminista de Bella Ciao, en la Plaza Independencia irrumpió el eco del 'Votamos Sí-Sí-Sí' del carro vestido de rosado de la Asociación de Funcionarios de Primaria (Afuprim). Más adelante, por la Avenida 18 de Julio, una mujer aprovechó un momento de euforia colectiva y lanzó al cielo cientos de folletos del PIT-CNT contra la Ley de Urgente Consideración (LUC). En los puestos a cada esquina, los pañuelos feministas estaban acompañados por pañuelos rosados.

Distintas escenas dieron cuenta que la marcha de este 8 de marzo (8M) estaba salpicado en parte por la cercanía del referéndum, pero el rosado –identificatorio de los impulsores de la derogación de 135 artículos de la LUC– tuvo un lugar marginal en la marea violeta que colmó las calles céntricas de Montevideo y volvió a desbordar la avenida principal de la capital, con reclamos de igualdad y justicia

Leonardo Carreño

Manifestación del 8M sobre 18 de Julio

La ya tradicional manifestación estuvo precedida de una polémica por la decisión del PIT-CNT de aprovechar la jornada para reivindicar la militancia por el Sí, una decisión ratificada dos veces en su Mesa Representativa pese a los cuestionamientos de algunos colectivos feministas, así como el rotundo rechazo de exponentes del oficialismo como la vicepresidenta Beatriz Argimón y la directora de Inmujeres, Mónica Bottero, que resolvieron no asistir a la marcha que desde hace años acompañan.

"La mayoría de los artículos impugnados nos afectan directa y sustancialmente a las mujeres trabajadoras. Si la LUC quita derechos a la población, está claro que las mujeres somos las que la vamos a pasar peor", sostuvo la titular de la Secretaría de Género de la central, Flor de Liz Feijoo. La secretaria general del PIT-CNT, Elbia Pereira, planteó por su parte que la instancia es un "espacio de todas, la convocatoria es para todas y para todos. La hace el PIT-CNT pero no se adueña de nada".

El violeta fue más

Al final, lejos estuvo la manifestación de teñirse de rosado, a tal punto que la mayoría de las consignas asociadas a la LUC quedaron nucleadas a la retaguardia de la marcha –con la conjunción de varios sindicatos– que emprendió desde la Plaza Independencia.

El color de los impulsores del referéndum se limitó a algunas pancartas y pañuelos, o incluso la aparición de un disfraz de la Pantera Rosa entre las manifestantes. También hubo alusiones al Sí pero dentro de folletos o cartelería pintada de violeta, el color que identifica al feminismo.

Aunque hubo algunos cánticos puntuales contra la decisión del PIT-CNT de mezclar las reivindicaciones feministas con las electorales, el foco de la manifestación no se desvió de las consignas tradicionales asociadas a la manifestación.

Fernando Berto, vestido de chaleco rosado en plena Plaza Cagancha y frente a una mesa repleta de papeletas del Sí y materiales del Partido por la Victoria del Pueblo, comentó a El Observador que a su juicio la marcha no estaba "tan politizada como se ha pensado". "La prueba está acá, que estamos en el medio de la marcha desde temprano y no fue nada del otro mundo. Lo político hoy no camina y se están manejando otros códigos", dijo.

"Ni cabida a los machirulos", "la ropa no indica consentimiento", "no sentir rabia es un privilegio". Uno tras otro se sucedían cientos de carteles hechos a mano, que marcaron el paisaje por más de dos kilómetros corridos. Tampoco faltaron los descargos contra la central por convocar a un paro general y llamar a la militancia por el Sí. "La lucha feminista no la dicta el PIT-CNT" y el cántico "de esta marcha no se pueden adueñar" fueron algunos de ellos.

Leonardo Carreño

Manifestación del 8M sobre 18 de Julio

La Comisión Nacional por el Sí, a contrapelo de la central sindical, había decidido no impulsar actividades proselitistas por su propia cuenta, al tiempo que integrantes de la comisión como Fucvam y el Frente Amplio se limitaron en sus redes institucionales a proclamar el 8M sin menciones electorales.

"No nos sentimos solos", afirmó, no obstante, Elbia Pereira. "Formamos parte de una coordinación que de ninguna manera ha quedado dividida. Las diferencias que se tengan en cualquiera de los ámbitos construyen y no destruyen", remató.

La exsenadora y exvicepresidenta Lucía Topolansky, que acompañó la marcha desde un gazebo en la explanada de la intendencia, dijo que a su juicio "se mezcló aserrín con pan rayado". "Si la central tenía su razón para hacer el paro, que lo hiciera. Pero esto se iba a hacer porque está convocado por organizaciones sociales."Se convoca casi solo, es pura diversidad, es un reguero de consignas, cada uno se expresa como quiere, con el símbolo que quiere", afirmó Topolansky a El Observador, y aprovechó para pasar un mensaje a las dirigentes del oficialismo que resolvieron no concurrir. "Esto, al ser tan diverso, no pretendo coincidir de la A a la Z con la cantidad de mujeres que hay acá. Podrían haber venido en ese tono. Decir que el PIT-CNT copó esto es un disparate chato", señaló.

"El referéndum tiene una fecha que la puso la Corte Electoral e indefectiblemente está cruzando toda la veda. La gente que está acá puede votar lo que se le cante. Me pareció un tanto exagerada esa discusión. Esto es algo tremendamente diverso e inclusivo", agregó.

La exvicepresidenta aclaró que no quería meterse en la polémica, pero consideró "fraternalmente" que "se equivocaron" las dirigentes oficialistas que se abstuvieron de participar de la movilización. "No valía la pena hacer una tormenta en un vaso de agua. Pero yo sé que el referéndum crispa", interpretó.

"¿A cuánta gente de rosado ves acá?", preguntó Topolansky, haciendo notar el lugar secundario de las referencias a la LUC.

Las expresiones en contra de la LUC

"Parece que hablar de la LUC en esta proclama a algunos y algunas les horroriza porque estamos haciendo política. ¿Desde cuándo a las trabajadoras se nos antoja hacer paro general? ¿Será que esto es solamente cosa de hombres? ¿O no sufrimos todos y todas las mismas consecuencias?", defendió en conferencia de prensa Flor de Liz Feijoo.

La dirigente –encargada de entregar la proclama en Torre Ejecutiva al comenzar la movilización– aseguró que la normativa que se someterá a consulta popular "estigmatiza la pobreza" a través del concepto de "apariencia delictiva" vertido en la norma y "genera aporofobia".

"A nivel sindical es inaudito todas las limitaciones que estamos teniendo; no nos dejan cortar una calle, ocupar una fábrica, un hospital, nos sacan el derecho a manifestarnos para reclamar por nuestros derechos", planteó a El Observador en tanto Silvia Machado, dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, quien agregó que "el tema vivienda (en la LUC) es fundamental".

Leonardo Carreño

Manifestación del 8M sobre 18 de Julio

La organización Mujer y Salud en Uruguay (Mysu), detalló entre otras cosas que desde la vigencia de la norma la "población carcelaria de mujeres y disidencias aumentó un 60%", a raíz de la "persecución al microtráfico de drogas", "ensañándose especialmente en castigar al eslabón más débil". También apuntaron contra los cambios a la inclusión financiera por "aumentar la informalidad", en un mercado informal en que las mujeres "son mayoría".

"Por eso convocamos a votar Sí. Somos el 52% y ahí radica nuestro principal poder", proclamó la referente de Mysu, Lilián Abrazinskas.