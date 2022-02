Comisión por el Sí se desemarca del PIT-CNT y no convoca a actividades por la LUC el 8M

La Comisión Nacional por el Sí resolvió que durante el Día de la Mujer del próximo 8 de marzo no realizará actividades de campaña en favor de la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), salvo que las propias organizaciones feministas las convoquen, según confirmaron desde el colectivo a El Observador.

La posición llega en medio de cuestionamientos al PIT-CNT por la decisión de hacer un paro total que incluya militancia de cara al referéndum del 27 de marzo. La Mesa Representativa de la central sindical había definido por unanimidad incluir en la jornada actividades proselitistas del Sí.

Desde la Comisión –que la propia central sindical integra– definieron en cambio no promover actividades de campaña por el Sí, aunque se resolvió que cada integrante del órgano puede proceder por cuenta propia.

"La decisión supone que el protagonismo lo tengan los movimientos feministas y que ellos definan las características de la movilización del 8 de marzo. Es ser sensibles con el eje de la lucha del 8 de marzo", explicó a El Observador el presidente de Fancap, Gerardo Rodríguez, uno de los representantes de la central en la comisión.

La Intersocial Feminista había salido al cruce del PIT-CNT luego de que su Mesa Representativa ratificara el pasado jueves el paro. Valeria Caggiani, integrante del colectivo, dijo la semana pasada a El Observador que la organización tiene a los derechos de las mujeres "en primer, segundo y tercer lugar" y que darle un lugar preponderante a la LUC en una instancia como la del 8M a su juicio es "contraproducente" e implica "desacumular". "Un hecho de reivindicación en la marcha de este año no es el referéndum. Podremos decir 'en marzo a votar Sí', pero el referéndum no es un eje específico de reivindicación. El 8 de marzo es una oportunidad específica que los movimientos feministas tenemos para levantar todos los temas en agenda. A nosotros no se nos va la vida solamente en el referéndum de la LUC", afirmó.

El vicepresidente del PIT-CNT, Joselo López, expresó en ese entonces que la convocatoria al paro no había generado fisuras en la interna. Este lunes, no obstante, el Sindicato Policial elevó al Secretariado Ejecutivo una solicitud para que en la Mesa Representativa del jueves se reconsiderara la decisión, según divulgó en redes sociales la presidenta del gremio, Patricia Rodríguez.

Nuestro sindicato en el día de ayer solicitó reconsiderar lo resuelto hasta ahora en torno al 8 de Marzo, esperemos se sumen más sindicatos y se pueda re discutir a la brevedad. https://t.co/wGkcESnEuL — Patricia Rodriguez (@PatriciaRSifpom) February 16, 2022

"Cuando se congrega a las calles a las mujeres no puede ser con condicionantes ni selectividades, todas es todas, no es un día para marcar diferencias políticas. Tergiversarlo sería un retroceso", manifestó la directiva del sindicato.

También se pronunció en ese sentido la Agremiación de Funcionarios de la Universidad de la República (Affur), cuya Mesa Ejecutiva redactó que "el perfil de una fecha tan sensible no debe ser distorsionado y el centro de la jornada deben ser las reivindicaciones feministas".

Desde el sindicato recordaron que pese al "compromiso" demostrado contra la LUC, el paro general definido por el PIT-CNT "es un error que desacumula en la lucha por la derogación", al generar "fricciones a la interna del campo popular que debe enfrentar la LUC". De esta manera, llamaron a revisar la postura e ir hacia un paro de 24 horas de mujeres.

La secretaria general del PIT-CNT, Elbia Pereira, había argumentado que el referéndum es parte de la agenda feminista, dado que ciertos artículos “atacan directamente” a las mujeres, como “los que tienen que ver con el sistema de cuidados o de vivienda”.

La dirigente del Sindicato de la Construcción (Sunca) Laura Alberti adhirió a esa postura: “Si no se anularan esos 135 artículos también sería un retroceso de derechos y peleas que estamos dando las compañeras, las mujeres y las feministas. El 8 de marzo es nuestra pelea, es nuestra lucha, pero no quita que el 27 de marzo también”, planteó a La Diaria.

El próximo lunes la Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) va a evaluar cómo actuar el próximo 8 de marzo. En el Secretariado del PIT-CNT de este lunes los dirigentes pusieron sobre la mesa la posibilidad de que los sindicatos del rubro puedan apoyar el paro pero sin adherirse, de modo de garantizar el servicio para que puedan desarrollarse las movilizaciones.