Embajador uruguayo ante la OEA apoyó denuncia de su par nicaragüense sobre la "dictadura" en su país: "Tengo palabras de respeto"

El representante diplomático de Uruguay, Washington Abdala, respaldó este miércoles a su par nicaragüense, Arturo McFields Yascas, ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de que este último calificara al gobierno de su país como una "dictadura".

"Solo tengo palabras de respeto por lo que acaba de hacer el embajador de Nicaragua", expresó Abdala minutos después de la intervención de McFields Yascas, quien antes había dicho que debía hablar, pese a tener "miedo".

Abdala destacó varios puntos del discurso de su par nicaragüense: "Primero, ha calificado a su país de dictadura, situación con la que coincidimos. Segundo, porque estoy consciente de los riesgos, peligros y asechanzas que eso le acarrea desde este mismo momento. Eso me parece que es un tema que ya no solo le pertenece a él, sino a todos. Tercero, porque cuando pasan estas cosas, los que estamos bregando hace tiempo porque los ejercicios de democracia existan en la región de manera sustantiva y real (...) tenemos que ser solidarios, comprometidos, honestos, sinceros, frontales, trabajadores, activos, extendiendo la mano a quien toma un acto histórico como el que está haciendo el embajador de Nicaragua".

El embajador uruguayo reconoció que, aunque no esperaba escuchar una declaración como la del diplomático, debía darle una "relevancia mayor" a la de cualquier otro momento de la sesión, a tal punto que ocupó todos los minutos de su intervención en apoyarlo.

"No es un día menor. Iba a ser una jornada curricular y ha cambiado absolutamente todo. Conviene tener consciencia de los momentos cuando se los está vivenciando. Pocas veces se ve esto que acaba de suceder. Me resulta sumamente impactante y me conmueve muchísimo", afirmó.

El embajador de Nicaragua denunció este miércoles la falta de libertades, decenas de "presos políticos" y "poderes fácticos" de su país, atribuyéndole la responsabilidad al gobierno encabezado por Daniel Ortega.

"Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible", afirmó McFields Yescas. "No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles, no existe separación de poderes sino poderes fácticos", aseguró.