Embajador de Nicaragua denunció ante la OEA que hay "dictadura" en su país: "Defender lo indefendible es imposible"

El embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Arturo McFields Yescas, señaló este miércoles que el gobierno de su país, encabezado por Daniel Ortega, es una "dictadura", destacando falta de libertades, decenas de "presos políticos" y "poderes fácticos".

"Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible", afirmó McFields Yescas, en una sorpresiva intervención ante el Consejo Permanente de la OEA. "No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles, no existe separación de poderes sino poderes fácticos", aseguró.

"Tengo que hablar aunque tenga miedo, porque sino lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí", agregó el diplomático.

Palabras del Embajador de #Nicaragua Arturo McFields Yescas al Consejo Permanente de la #OEA pic.twitter.com/cMNiv69CIh — OEA (@OEA_oficial) March 23, 2022

Con información de AFP.

Noticia en desarrollo.