Emiliano Alfaro, el jugador que tacha los días para volver a las canchas

Por Pedro Tristant

@PedroTristant

Liverpool realizaba la pretemporada pensando en el nuevo semestre y, a la par de sus compañeros, entrenaba Emiliano Alfaro. En uno de los movimientos con pelota, el delantero sintió un pequeño tirón, que luego le empezó a doler. El jugador empezó a sospechar y se hizo una resonancia: se había roto una parte del tendón de Aquiles. La misma lesión de la que se acababa de recuperar.

Alfaro viajó a Buenos Aires para confirmar si la lesión era de esa gravedad o si, en el mejor de los casos, era una rotura fibirlar que le permitiera evitar la cirugía, pero no. Y no tuvo tiempo ni para bajonerase porque rápidamente se puso a coordinar la operación para poder salir de eso y empezar a contar los días para la vueta a las canchas. “Ya estoy en ese proceso y estoy preparado para encararlo”, dijo a Referí.

El proceso de recuperación de su lesión es de seis a ocho meses. Durante las primeras cinco semanas Alfaro tendrá una bota que le inmovilizará el pie. Luego comenzará con ejercicios de movilidad para continuar con trabajos de fuerza y poder volver a jugar fútbol.

Un médico recomendado

Alfaro se operó en Buenos Aires con Jorge Batista, un médico que está abocado al deporte. Uno de lo que lo puso en contacto con el profesional fue Óscar Ustari, el golero argentino que juega en el negriazul.

Batista ha operado a reconocidos deportistas como Juan Román Riquelme, Martín Palermo y Darío Benedetto. Otros que se lo recomendó fue Jorge “Malaca” Martínez.

Batista fue el médico de Boca cuando el Óscar Washington Tabárez era el entrenador del xeneise. Y el maestro también le habló de él. Alfaro estuvo en el Complejo Celeste y se encontró con el técnico de la selección uruguaya con quien charló largo y tendido. Tabárez y Batista aun conservan la relación.

La operación fue con la técnica de abstroscopia, que en Uruguay no se realiza, dijo. “El tipo es una eminencia a nivel de Sudamerica. La técnica que utiliza es menos invasiva y me favoreció mucho en la cicatrización”, comentó Alfaro.

En la anterior lesión se había realizado la cirugía en Uruguay, pero en la piel se le formó una cicatriz queloide, que no es buena. “Acá en Uruguay todavía no se utiliza la técnica para operar el Aquiles por artroscopia. Se utiliza una que es a cielo abierto, que es muy buena y da resultado en la mayoría de los casos”, explicó Alfaro.

El tiempo de recuperación va a depender del “proceso biológico” que está influenciado por distintos factores. “Normalmente me recupero más rápido que lento de las lesiones. Eso me hace pensar que puede ser que me lleve menos tiempo que los ocho meses que pusieron como tope”, dijo.

Alfaro apuntará que sea una recuperación de seis meses, pero es consciente de que la biología lo debe acompañar porque para volver debe estar al 100%.

Las enseñanzas de las lesiones

En noviembre de 2018 Alfaro se rompió el tendón de Aquiles cuando jugaba en India. Pero fue diferente porque se dio cuenta enseguida de que se había roto, no como esta última vez.

A los cuatro días viajó a Uruguay para operarse y fue ahí cuando utilizaron la técnica a cielo abierto que en su caso no dio resultado.

En 2007 fue sometido a otra operación mientras defendía a la selección uruguaya sub 17 y en 2014 a una nueva cirujía cuando defendía a la Lazio en el fútbol italiano.

Las primeras lesiones del delantero se dieron en momentos de crecimiento de su carrera y en los que se encontraba en un buen nivel. Alfaro piensa que, si no hubiera tenido esas lesiones en momentos claves, se podría afianzado en mercados más competitvos.

“A medida que te vas lesionando el físico no respondés de la misma manera”, comentó. Por eso el jugador ha buscado otros mercados para poder rendir al máximo.

Sin embargo, en los meses de recuperación Alfaro ha podido motivarse para seguir adelante. “Yo me baso mucho en las sensaciones que hoy las tengo intactas y por eso tengo ganas de seguir jugando. Me siento vigente”, dijo.“Mis sensaciones me llevan para ese lado. Si eso no ocurriera, capaz que dejaba el fútbol y me dedicaba a otra cosa”, agregó.

Estar en casa

Aunque está lesionado, Alfaro va todos los días a la práctica del plantel principal del Liverpool en Lomas de Zamora. Y lo hace porque considera que el grupo está consolidado y encuentra que hay una comunión entre todos.

Entonces no es una carga para él acompañar a sus compañeros que trabajan bajo las órdenes de Paulo Pezzolano.

El delantero no se considera un referente del plantel porque hay jugadores que tienen más experiencia que él. “No me considero un referente, pero si la edad te pone en esa posición vos tratás de aportar lo mayor posible”, señaló.

Desde hace unos años hay reuniones entre Alfaro y José Luis Palma —presidente del club —para que el delantero retorne al club de la cuchilla. Pero había diferencias económicas y en los objetivos que no permitían que haya un acuerdo para que esa vuelta se concrete finalmente.

Los años pasaban y el deseo de Alfaro era quedarse en Uruguay para estar cerca de su familia.

Hasta que en 2019 se dio, por fin, la vuelta luego de cuatro años. Durante ese lapso de tiempo, Alfaro pasó por el fútbol de Italia, Tailandia, Emiratos Árabes e India.

A Alfaro también le motivaba volver al club al que llegó en 2006 para poder cumplir una meta deportiva. Liverpool “todavía no ha podido conseguir un título de primera división y eso es uno de los objetivos que a mi me gustaría poder cumplir”, comentó.

Pero hay más motivos para volve. Sus hijos no lo han podido ver jugando en Liverpool y él quiere que lo vean utilizando esa camiseta.

Además, sabe que está cerca de alcanzar al máximo goleador de la historia del club y le gustaría romper ese récord.

Por eso es que Alfaro tacha los días que le quedan de recuperación y sueña con el día que esté en la cancha de nuevo.