Empieza la negociación con los privados para intentar “bajar” tarifas a clientes de UTE

UTE planteó a los generadores privados de energía eólica su idea de extender los contratos de compraventa que están vigentes, a cambio de una baja en los precios, con el objetivo de reducir los “costos fijos” que debe enfrentar la estatal todos los años. Cómo informó El Observador meses atrás, el ente maneja la idea de alargar entre 5 y 8 años el plazo de los contratos vigentes. Este y otros lineamientos generales fueron presentados a unas 30 empresas en un data room realizado a finales de mayo, y luego los privados tuvieron 15 días para presentar sugerencias y observaciones.

Ahora el grupo técnico que conformó UTE para abordar el tema está redactando la convocatoria oficial que deberá ser aprobada por el Directorio. Una vez abierto el llamado para el proceso competitivo, las empresas interesadas tendrán un plazo para presentar sus propuestas que serán analizadas individualmente con cada uno de los generadores, explicó a El Observador el representante de Cabildo Abierto en el Directorio del ente, Enrique Pées Boz.

La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, afirmó semanas atrás a El País que en principio el ente se puso como tope la posibilidad de acuerdos por hasta 500 megavatios de potencia con el objetivo de tener las “propuestas más competitivas”. Explicó que los privados serán ordenados de acuerdo a las propuestas que tengan “el mayor valor agregado neto de reducción de precio, ponderado por energía” generada, para luego comenzar con el proceso de negociación.

En la actualidad la empresa estatal paga entre US$ 70 MWh y US$ 75 MWh en promedio por la energía eólica. En la ecuación anual el conjunto de los contratos representa un “costo fijo de US$ 500 millones”, de acuerdo a lo que han señalado distintas autoridades del ente.

UTE compra la mayor parte de la energía eólica a empresas privadas que tienen contratos con el ente energético, en su mayoría a 20 años. Esos acuerdos firmados en distintos años de la década pasada también contemplan que el ente tenga que pagar por la energía que no utiliza, pero que los generadores están en condiciones de suministrar.

Hoy hay instalados 1.500 MW de eólica en todo el país, de los cuales 1.000 MW pertenecen a parques 100% privados, y el resto son parques en los que UTE tiene participación o es propietario en un 100%.

Fuentes del sector consultadas por El Observador expresaron que cada empresa tendrá que analizar la propuesta del ente tomando en cuenta aspectos particulares como, por ejemplo, que los aerogeneradores tengan condiciones técnicas para poder extender su vida útil, que las condiciones establecidas en los contratos financieros permitan realizar cambios, y en tercer lugar, que efectivamente “interese dejar de percibir dinero ahora para extender el contrato después”.

¿Qué sería una buena negociación? ¿A qué resultado se quiere llegar? “Ninguna negociación de este tipo vale la pena por menos de un 10% de descenso en los costos que nos están cobrando ya. El primer objetivo es lograr que el 1° enero de 2023 podamos reducir ese 10% en las tarifas gastando menos para cobrar menos. Si logro bajar el costo de mi mercadería y estoy dispuesto por ser una empresa pública a transferir eso al usuario, bajo 10% de un lado y bajo 10% del otro lado”, había dicho Pées Boz en entrevista con El Observador.