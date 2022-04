UTE negocia extender contratos eólicos con privados para bajar costos de energía

UTE planteó a los generadores privados de energía eólica la idea de extender los contratos de compraventa que están vigentes, a cambio de una baja en los precios, con el objetivo de reducir los costos fijos que debe enfrentar la estatal todos los años.

En diálogo con El Observador, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, señaló que ya hubo una primera reunión con la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica (Augpee), para poner la idea sobre la mesa, todavía sin una propuesta técnica en detalle.

Según Emaldi, una posibilidad podría ser la de extender entre 5 y 8 años los plazos de los contratos hoy vigentes. “La base es extender la vida útil de los parques con todo el mantenimiento que el generador va a tener que garantizar, y obviamente con una baja en la cuota que pagamos, para que sea una baja en el Costo de Abastecimiento de la Demanda (CAD) y no pese como hoy está pesando en el programa financiero”, dijo.

En la actualidad, la empresa estatal paga entre US$ 70 MWh y US$ 75 MWh en promedio por la energía eólica que la compra a los privados por contrato. En la ecuación anual el conjunto de los contratos representa un costo de US$ 500 millones, de acuerdo a lo que han señalado distintas autoridades del ente.

UTE compra la mayor parte de la energía eólica a empresas privadas que tienen contratos con el ente energético, en su mayoría a 20 años. Esos acuerdos firmados en distintos años de la década pasada también contemplan que el ente tenga que pagar por la energía que no utiliza, pero que los generadores están en condiciones de suministrar.

La presidenta de UTE dijo que la idea es “trabajar en un esquema” de negociación viendo “caso por caso”. La reformulación de los contratos podría tener efecto en la programación financiera de 2023 en la medida que se logre avanzar. Así también se abriría la puerta para avanzar en la rebaja de la tarifa residencial, una de las promesas que el gobierno hizo en campaña.

“Lo vamos a hacer en coordinación con el Banco República, porque muchos de ellos (por los generadores) estaban pidiendo reperfilar deuda con el BROU. Entonces vamos a hacer un trabajo conjunto UTE y BROU para que hayan condiciones que sean buenas para los generadores y buenos para UTE”, detalló Emaldi.

Añadió que también se trabajará con el BID Invest, que financió gran parte de los emprendimientos, y que está interesado en participar y colaborar. Según informó la jerarca, el banco hizo saber de algunas experiencias similares ya implementadas en Chile y que podrían tomarse en cuenta a modo de insumo. El ente conformó un grupo de trabajo para el diseño de una propuesta concreta.

Semanas atrás, el representante de Cabildo Abierto en el Directorio de UTE, Enrique Pées Boz, había dicho a El Observador que es necesario “intentar” reducir los costos y remarcó que un “costo fijo millonario” son los contratos PPA (por sigla en inglés de Power Purchase Agreement).

“La idea es que dado que son contratos que no se pueden violentar porque está en juego la propia imagen país, tiene que ser como de un acuerdo. Tiene que ser un ganar- ganar. Pensamos que se pueden ofrecer condiciones que los productores privados entiendan que les vienen bien a ellos y que bajando los precios, por ejemplo, tengan un plazo extendido del proyecto. En proyectos que son muy rentables ofrecer más años no deja de ser tentador”, había adelantado.

“Es todo un paquete que estamos estudiando y analizando con el objetivo de que esos US$ 500 millones que terminan comprometiendo y llevando los costos a las tarifas de los usuarios podamos reducirlo”, apuntó en esa ocasión. La potencia de energía eólica que está instalada en el país ronda actualmente los 1.500 MW de los 2.200 MW de fuentes renovables.

Privados esperan por más detalles

La Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica está en conocimiento de la idea general que ya fue planteada en una primer reunión, y se aguarda por una propuesta concreta para comenzar a analizar el tema. Fuentes del sector dijeron a El Observador que es una “casuística muy complicada”, y que dependerá de cada caso en particular.

Por ejemplo, puede pasar que la extensión de plazos y baja de precios esté limitada por los contratos de financiamiento que pueda tener una empresa. Con respecto a la vida útil de los molinos, en teoría podrían extenderse más de 20 años, pero también depende de particularidades técnicas que difieren entre los parques.