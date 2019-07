Empresa de car-sharing desembarcará en Uruguay con 71 autos eléctricos

A fines de este año desembarcará en Montevideo un servicio de car-sharing eléctrico que permitirá a los usuarios, a través de una aplicación, desbloquear un auto y pagar por minuto para usarlo. La empresa negoció con la Intendencia de Montevideo (IMM) una serie de exoneraciones, como no pagar estacionamiento tarifado, y está en conversaciones para que la comuna autorice a los vehículos de la firma a circular por los carriles preferenciales de los ómnibus.

El director ejecutivo de E-GO, Rodrigo Zorrilla de San Martín, explicó a El Observador que para hacer uso de este servicio los usuarios deberán descargarse una aplicación en sus celulares. El funcionamiento es similar al de los monopatines eléctricos. Una vez que el usuario se descarga la aplicación debe registrarse e ingresar los datos de una tarjeta de crédito, así como la libreta de conducir que será validada por la Intendencia de Montevideo (IMM). Con todo eso en marcha, la aplicación -a través de la geolocalización- le marcará al usuario dónde está el vehículo más cercano, que podrá ser desbloqueado y encendido a través del celular.

Zorrilla señaló que la empresa llegó a un acuerdo con Renault, a través de la concesionaria Santa Rosa en Uruguay. De esta manera, en este momento en Francia se están produciendo unos 71 autos del modelo Zoe, un hatchback 100% eléctrico que tiene una autonomía de 300 kilómetros. Esos autos serán los que utilizará E-GO, que en un principio tendrá estaciones para dejar los autos entre el World Trade Center y la Ciudad Vieja, así como otra en Carrasco.

Esto último, sin embargo, no quiere decir que los autos no puedan ser utilizados para viajar al interior del país o para circular en cualquier otra zona de Montevideo. Lo que explicó Zorrilla es que deberán ser estacionados en los lugares previstos para hacerlo, que sí estarán en esas zonas.

El empresario explicó también que solo se cobrará por minuto de uso y que no hay bajada de bandera. Tampoco es necesario pagar una suscripción anual para poder usar los autos. Por el momento, Zorrilla no quiso adelantar qué costo tendrá por minuto. Sin embargo, aseguró que, a excepción del transporte colectivo y de los monopatines, será la opción "más barata" de movilidad. En caso de tener un accidente, el usuario deberá hacer frente al deducible, que rondará los US$ 350.

Fuentes de la comuna señalaron a El Observador que se está tratando de generar un marco que permita que este tipo de transporte sea priorizado en la ciudad. Sin embargo, recordaron que todo lo que se acuerde deberá ser volcado en un proyecto de decreto, que pasará por el área jurídica de la intendencia y después por la Junta Departamental de Montevideo, que deberá aprobarlo.

"Hemos hecho estudios y hay demanda, porque es un sistema de movilidad que viene a complementar todo lo que son los sistemas actuales. No compite con nadie", precisó Zorrilla. E-GO está actualmente exponiendo su propuesta en el Congreso Latinoamericano de Renovables que tiene lugar entre el 22 y el 23 de julio en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU).

Para el empresario, hay varios estudios universitarios que concluyen que "cada vehículo de este tipo circulando en la calle saca entre 7 y 11 vehículos particulares", mientras que otras investigaciones hablan de que esa cantidad puede llegar a 18.

Respecto a la posibilidad de que los autos de la empresa circulen por el carril preferencial de los ómnibus, Zorrilla afirmó que el car-sharing "es un servicio para el ciudadano" y que lo que logra es "bajar mucho la congestión", así como "groseramente" la "contaminación", al tratarse de vehículos eléctricos. "Es un aporte importante para la ciudad en cuanto a contaminación y congestión", destacó.

En marzo de este año, durante un seminario sobre transporte eléctrico, el director de Movilidad de la IMM, Pablo Inthamoussu, anunció que había dos propuestas de car-sharing a estudio de la comuna. "Son proyectos innovadores que estamos mirando con mucho interés", aseguró entonces. Independientemente de la aprobación de la IMM, al tratarse de emprendimientos privados, no hay ningún impedimento para que empiecen a operar. El formato es de uso extendido en países de Europa.