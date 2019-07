IMM aplicó más de 100 mil multas a autos que circulaban con deuda de patente

La Intendencia de Montevideo (IMM) aplicó más de 100 mil multas entre febrero y junio a través de los dispositivos de fiscalización electrónica a conductores que circulaban con deuda de patente, informó la comuna en un comunicado.

En febrero de 2018 la intendencia comunicó que comenzaría a fiscalizar con cámaras rotatorias las patentes de los autos que circulan por la ciudad. En ese entonces, la comuna informó que serían sancionados quienes tuvieran dos o más cuotas de la patente impagas. La multa corresponde al 25% del valor de la patente anual, y se podrán aplicar hasta cuatro sanciones por año.

El director de Recursos Financieros de la IMM, Juan Voelker, explicó que en 2015 la morosidad de patentes rondaba el 18% y que ahora, con las medidas tomadas, descendió a 15%.

"Hay una segunda fase que también está aprobada por el Congreso de Intendentes que supone el control de lo que son los vehículos que están circulando con deuda de patente desde hace más tiempo. En concreto, con cinco o más años", dijo Voelker al canal institucional de la comuna.

En esos casos, la intendencia tiene previsto que no puedan circular más si no se ponen en regla. "En primer lugar, se lo notifica de la contravención. Es decir, que no pueden estar circulando con cinco años o más de deuda de patente. En esa notificación se establece un período de diez días hábiles para que presenten descargos o regularicen la situación", señaló el jerarca. De esta manera, la intendencia confiscará la matrícula. Si vencido ese plazo la persona regularizó la situación, las autoridades le devolverán la chapa. De lo contrario, la destruirán y darán de baja el vehículo de los registros.

"Es una fiscalización que se realiza dentro del departamento de Montevideo pero que tiene alcance nacional porque tenemos una patente en el país. Por lo tanto, el procedimiento también se está aplicando a los vehículos del interior", agregó Voelker. En los casos de vehículos matriculados en el interior se le dará al conductor 72 horas para seguir circulando y se notifica al departamento que corresponda.