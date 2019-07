Empresas de cannabis recreativo produjeron cuatro veces menos de lo esperado

El anuncio de que se regularía el mercado de la marihuana se comunicó por primera vez en 2012, como parte de un paquete de 15 medidas para combatir el clima de inseguridad, que por aquellos años tenía como protagonista el sonado crimen de un pizzero que fue asesinado en el marco de un asalto. A cinco años y cinco meses de que aquella idea se convirtiera en ley, el Instituto Nacional de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), al que se le encomendó la tarea de poner en marcha el mercado legal de esta droga, habla menos de seguridad, y más de salud, derechos y potencialidad de negocio, con una mirada menos optimista del efecto de la regulación en el combate del crimen.

Martín Rodríguez es el director ejecutivo de este organismo en el que trabajan 30 personas, y que es el que se ocupa de otorgar y controlar, las licencias para producción de marihuana con fines recreativos, industriales, médicos o de investigación, al tiempo que lleva adelante el registro de consumidores. En entrevista con El Observador, el jerarca reconoce que la venta en farmacias está estancada porque las empresas encargadas de producir la droga (Symbiosis e ICC) solo produjeron tres toneladas a lo largo de tres años, cuando se esperaba que pusieran en el mercado 12 toneladas. También, asegura que una vez que se pongan a tiro con la cantidad de droga podrán sumar 30 farmacias más a las 17 que ya venden cannabis, al tiempo que abrirán la venta a otro tipo de comercios en zonas para llegar a zonas del país que de otra forma sería imposible abarcar.

Rodríguez destacó también el papel de la marihuana medicinal como negocio, y aseguró que en proyectos -entre aprobados y en trámite- para instalar empresas de marihuana medicinal hay unos US$ 100 millones de dólares de país en inversión asociado a esta droga.

¿La regulación del mercado de la marihuana golpeó al narcotráfico?

Tenemos estimado que entre 2014 y 2019 hay unos US$ 25 millones que no fueron canalizados a través del mercado ilegal de cannabis, porque los consumidores accedieron a la droga a través de los cultivos domésticos regulados, clubes cannábicos o la venta en farmacias. Parece razonable que una parte de ese negocio no lo tienen y seguramente algún nivel de afectación debe tener.

¿Hay 17 farmacias vendiendo, es solo una más de las 16 que había cuando en julio de 2017 se inició la venta en farmacias?

Es algo claramente insuficiente. Obviamente que uno de nuestros objetivos es mejorar la presencia territorial de los puntos de venta. Pero este número no responde a la ausencia de interés por parte de los responsables de farmacias, sino a la falta de cannabis suficiente para cubrir la demanda. De hecho, tuvimos que decir que por ahora no estábamos habilitando más puntos de venta. De nada sirve incorporar farmacias si no tenemos tener un volumen de cannabis para abastecerlos. Hoy tenemos 30 farmacias que hicieron todo el trámite para empezar a vender pero que las tenemos a la espera hasta que haya más producto.

¿Qué tan lejos está la producción actual de lo esperado por el IRCCA?

Las licencias que se otorgaron en su momento tienen una cantidad de producción de referencia de dos toneladas al año. Dos toneladas por año son seis toneladas en los tres años que lleva la regulación, por lo al haber dos empresas (ICC y Symbiosis) debería haber 12 toneladas. Sin embargo, actualmente se han vendido tres toneladas de cannabis. Por eso es que buscamos que las empresas que trabajan en el sistema actualmente logren aumentar su producción, y por otro lado hay tenemos una necesidad de incorporar nuevas empresas para mejorar el abastecimiento, y por eso el Ircca hizo un llamado para entregar tres nuevas licencias antes del cierre de este año. Estas nuevas licenciatarios no pondrán su producción a la venta sino hasta por lo menos un año después de ser adjudicados.

¿Cómo se explica que la producción sea tanto menor a la esperada?

Identificamos que hay una curva de aprendizaje. Claramente hay problemas ahí que para poder atenderlos hay que aplicar conocimientos e invertir en recursos. Nuestra expectativa es que en el mediano plazo es que estas situaciones estarán mejorado.

¿Se sancionó a las empresas que no pudieron cumplir con los niveles de producción esperado?

No, porque no hay un esquema de sanciones previsto en el contrato.

¿En el nuevo pliego las tres empresas que se incorporarán como licenciatarias sí tendrán sanciones si no cumplen?

No podemos revelar el contenido del pliego aún. Pero no es exactamente el mismo pliego que antes a raíz de que se incorporó lo aprendido.

En noviembre de 2017 el IRCCA anunció que, para aumentar la cantidad de puntos de venta, se iba a habilitar que la droga sea vendida en comercios que tengan como negocio central el cannabis y no solo en farmacias, como es hasta ahora. ¿En qué quedó ese asunto?

Sabemos que si solo trabajamos con farmacias en algunas zonas del país no podríamos tener puntos de venta porque todas pertenecen a un pequeño grupo de propietarios que no están interesados en el tema. Por eso se maneja como alternativa para tener una cobertura adecuada. Pero su regulación depende de que mejoremos la producción.

Empresarios del sector aseguran que el negocio del cannabis medicinal es mucho más redituable que el recreativo.

Es verdad que la organización del sistema de producción medicinal y el recreativo son bien distinto. Para el caso de la marihuana recreativa se trabaja con una cadena muy apretada en materia de generación de utilidad. Los beneficios con los que trabajan están topeados por las condiciones de la regulación, que es el precio general, que está pautado, y el margen que le toca a la farmacia.

Recién ahora en el próximo aumento que rige en agosto se va a incluir una suba de precio por encima de la paramétrica para contemplar las necesidades de las empresas. Esto es positivo porque consolida los puestos de trabajo y ayuda a que los operadores quieran quedarse en el sistema y hacer las cosas mejor. El nuevo precio se definirá este martes (actualmente está en $ 220 los cinco gramos).

¿Qué tan buen negocio puede llegar a ser el cannabis medicinal?

Hay proyecciones que dicen que a nivel mundial es un mercado de entre US$ 100 mil millones y US$ 120 mil millones. Para Uruguay parece ser una oportunidad muy interesante. Además se trata de un producto que se podría comercializar internacionalmente en mercados con alta capacidad de pago y que permitan generar un efecto multiplicador en el desarrollo en las empresas.

¿Cuánto se ha invertido en Uruguay?

El desarrollo, entre proyectos autorizados o actualmente en análisis, supera los US$ 100 millones. Además, es muy frecuente que nos consulten empresas para invertir.

En abril de este año se anunció la primera exportación de marihuana, con destino a Alemania. ¿Es posible pensar que Uruguay pueda sumarse al club de exportadores de esta planta con fines medicinales?

Estamos recibiendo solicitudes de empresas para exportar. En principio lo hacen en pequeñas cantidades, con fines experimentales de control de laboratorio y también alguna exportación para dispensación a pacientes en mercados europeos. Hoy el principal destino de esa producción es Canadá, Alemania, Portugal y Australia. Uruguay está frente a una oportunidad muy interesante, que no estuvo dentro de los argumentos que promovieron la regulación del mercado del cannabis, pero que puesto a andar este sistema, ha demostrado ser capaz de crear un ecosistema interesante de empresas.