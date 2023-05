Marihuana legal: la solución que logró Canadá para bancarizar el dinero pero para la que Uruguay "no tiene espalda"

El bloqueo que Washington ejerce sobre las operaciones financieras de la banca federal con dinero proveniente del negocio del cannabis golpea a las farmacias uruguayas que no pueden colocar su recaudación en los bancos locales, por utilizar como corresponsales a las instituciones de Estados Unidos (EEUU).

El problema se manifiesta, por ejemplo, cuando al comprar la marihuana en la farmacia no se aceptan las tarjetas de crédito o débito, por el riesgo a que los bancos cierren las cuentas a estos comercios. Tan así que el propio Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) no publicita cuáles son los 38 locales habilitados para comercializar legalmente este producto, de modo de no exponerlos a la sanción

El tema lleva años en agenda de las autoridades –en un país que desde el gobierno de José Mujica buscó hacer punta en la regularización de la venta– y la semana pasada plantearon la discusión en la comisión de Diputados para legislar por la lucha contra el lavado de activos. El diputado del MPP, Diego Reyes, consultó al Ircca por las dificultades que la normativa norteamericana –que considera como ilegal y a la par de la cocaína o la heroína cualquier sustancia con más de 0,3% de tetrahidrocannabidol (THC)– ha generado en el Uruguay.

Pese a las varias misiones –infructuosas– del Banco Central y de otras autoridades para destrabar una salida, el Ircca reconoce que no hay "avances sustantivos". Juan Ignacio Tastás, director ejecutivo del organismo, relató que en sus viajes a Canadá encontraron una operativa que "sí funciona" y que "llama a curiosidad": "Se compraba el producto con tarjetas de crédito y no encontramos que hubiera inconvenientes", relató.

"Eso dio para reflexionar y preguntarse por qué esos países –que también tienen interacción con otros bancos que deben pasar por EEUU– pueden operar, por lo menos, con menos dificultad que nosotros, y aquí tenemos ese inconveniente", dijo y admitió que puede "ameritar un trabajo adicional" para estudiar el caso.

Foto: Leonardo Carreño.

Nueva variante Gamma comercializada en las farmacias

El representante del Ministerio de Industria dentro del Ircca, Gonzalo Maciel, añadió que uno de los bancos canadienses más importantes les contó que "se animaron a ingresar en el negocio del cannabis pero por un tema de costo-beneficio y, además, de espalda bancaria". "Canadá es un socio comercial norteamericano; debe tener otro peso al momento de sentarse a conversar que, evidentemente, Uruguay no tiene", manifestó el asistente del ministro Omar Paganini.

"Uruguay no tiene una espalda como para poder negociar o torcer ese brazo y vencer ese escollo", concluyó Maciel, quien añadió que en el país tampoco puede aplicarse el modelo de California, que opera con la banca local de ese Estado con la ventaja de tener un mercado "muy importante" y con bancos estatales que no reportan a instituciones internacionales.

Según Maciel, la explicación del Banco de Montreal en Canadá fue que "metieron pechera porque tienen espalda para hacerlo". "Nos dieron a entender que, inclusive, amenazaron: 'Si vos no me dejás operar con esto, yo cierro cuentas de tus empresarios que tienen cuentas en Canadá'. Pero todo asociado a que el negocio valía la pena".

El delegado por el MIEM añadió que la única empresa internacional que en Uruguay logró la habilitación para tener una cuenta en el banco recibió "a los veinte días" la llamada "del presidente del Banco República y les dijo: 'Muchachos, todo lo que les dijimos que íbamos a hacer y las cuentas, no corre'".

Las autoridades del Ircca recalcaron que les consta que "muchas farmacias han sido reticentes a ingresar en el sistema de dispensación de marihuana para uso recreativo por miedo a que les cierren sus cuentas bancarias". "Les mandan un telegrama anunciando que tienen tanto tiempo para cerrar las cuentas y para retirar el dinero, lo que obviamente genera costos y problemas brutalmente importantes para la operativa", contó Tastás, quien afirmó su convicción de que "la inmensa mayoría de las farmacias" se volcaría a la venta del producto de no existir el "escollo" financiero.

El diputado Reyes, del MPP, planteó que "queda re claro que además de ser el primer país en regularizar, somos los primeros en tener estas trancas del sistema financiero".