En Nacional el período de pases sigue abierto y se busca un refuerzo más

El período de pases no se ha cerrado en Nacional, donde sigue la búsqueda de un zaguero central para la defensa, uno de los refuerzos que pidió Pablo Repetto desde su llegada al club y que aún sigue sin definirse.

Luego de las contrataciones del lateral derecho José Luis “Pumita” Rodríguez, del delantero Leandro Otromín, del extremo colombiano Alex Castro y de dos centrodelanteros, el argentino Emmanuel Gigliotti, y el Colo Juan Ignacio Ramírez, más la renovación de Brian Ocampo, los albos buscan un central, un defensa que llegue para marcar presencia en la línea de fondo, indicaron este martes a Referí desde el club.

El actual plantel de Nacional tiene cinco nombres para ocupar esos dos puestos de la zaga, pero el DT quiere sumar uno más para que lidere el fondo.

Según se vio en el amistoso de este lunes ante Ñublense, Mario Risso y Mathías Laborda son, en este momento, las primeras opciones que tiene el entrenador para su once.

Nacional

Mario Risso en el festejo de su gol ante Ñublense

Luego, como segunda opción están los juveniles Nicolás Marichal y Joaquín Sosa, quienes ingresaron en el segundo tiempo del partido disputado en el Gran Parque Central.

Además, Repetto cuenta con Christian Almeida, que ante los chilenos ingresó en el lateral izquierdo, pero que también puede jugar en el centro de la defensa.

Ya no está en el plantel Diego Polenta, que este lunes fue presentado en Unión de Santa Fe, lo que marca que el entrenador no busca un perfil como el del “Patrón”, que si bien tiene experiencia sobrada en el fútbol uruguayo, no tuvo la mejor forma física en el pasado Clausura, pese a que jugó 14 de los 15 partidos.

Una búsqueda compleja

Desde que se puso en marcha el período de pases han sonado varios nombres para el puesto de zaguero de Nacional, pero todos los intentos han sido complicados.

Uno de los que sonó con más fuerza fue el de Emanuel Gularte, el ex Wanderers y Progreso que hoy está en Puebla de México. Los albos se interesaron por él y el jugador lo reconoció, pero su equipo no tenía dispuesto ceder al jugador, que es titular, y exigía un monto económico para prestarlo.

En una situación similar se encuentra Yonathan Rak, el ex Montevideo City Torque, quien también está en México, por el que los albos se interesaron sin obtener resultados.

@Nacional

Repetto y Quagiatta

Otro nombre que sonó y muy fuerte fue el de Juan Izquierdo, el zaguero de 24 años que días atrás quedó libre tras desvincularse de Wanderers y que se manejó como un muy posible refuerzo albo tras ser ofrecido. Es representado por Faro Sports, el mismo grupo con el que Nacional llegó a un acuerdo para renovar a Ocampo.

Los tricolores esperan contratar a su zaguero lo antes posible, pero estudian todas las propuestas para que cumplan sus requisitos: que lleguen libres o en una cesión que no incluya gastos para el club.

Con el defensor, los albos cerrarían el período de pases, si bien siempre surgen ofrecimientos de jugadores que pueden llegar a pesar de que sus puestos estén cubiertos.

La otra negociación que sigue abierta es la del atacante paraguayo Luis Amarilla, con quien ya hay un acuerdo club-jugador, pero se debe cerrar con Vélez Sarsfield, dueño de su ficha.

Segundo amistoso y llega Gigliotti

Nacional, que luego del partido entrenó este martes en Los Céspedes, tendrá este miércoles su segundo amistoso de pretemporada cuando se mida ante Barracas Central de Argentina a la hora 19:15 en el Gran Parque Central.

Será el partido previo al clásico del sábado ante Peñarol en el Centenario (19:00), por lo que Repetto deberá encarar el encuentro teniendo en cuenta que en unos días tendrá uno de los partidos más importantes de la pretemporada.

El DT tendrá a la orden a Brian Ocampo, que tras firmar su renovación ya podrá jugar amistosos.

También este miércoles, se espera la llegada del delantero argentino Emmanuel Gigliotti, para que se haga los controles, comience a entrenar y ver si podrá estar ante los aurinegros-

Ramírez, por su parte, estará llegando al país desde Madrid el jueves en horas de la mañana y firmará a préstamo por un año.