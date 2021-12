En vivo: Asamblea General trata el veto a la ley forestal

La Asamblea General se reúne este miércoles en sesión extraordinaria para discutir y pronunciarse sobre el veto que el Poder Ejecutivo emitió a mediados de este mes sobre la ley de suelos forestales.

Un primer asunto a tener en cuenta es la exigencia de un quórum que deberá ser conformado obligatoriamente este miércoles. El artículo 32 de la Reglamento establece que la Asamblea General solo podrá sesionar con la mitad más uno del total de integrantes de cada cámara.

Así, siempre deberán estar presentes 16 senadores y 50 diputados. Si no existe ese quórum, la sesión no podrá comenzar. Y si comienza y luego ese quórum se pierde, deberá suspenderse. El procedimiento indica que durante un minuto se convocará a sala a los legisladores que falten. Si eso no resulta, la sesión debe ser levantada.

Cabildo Abierto y el Frente Amplio no reúnen por lo pronto la mayoría especial de tres quintos necesaria para levantar la observación presidencial. Dando por hecho que los 130 legisladores asistan, con 69 votos combinados quedarían lejos de los 78 indispensables para anular el veto. Cuanto menos legisladores presentes haya, menos votos serán necesarios para ese objetivo.

Pero también están en condiciones de evitar que blancos, colorados e independientes configuren una mayoría en respaldo a la decisión de Lacalle Pou. Así, con 61 votos entre diputados y senadores, el resto del sistema político quedaría ocho votos abajo de la alianza entre cabildantes y frenteamplistas.

El veto había sido firmado por el presidente Luis Lacalle Pou pocas horas después de reunirse con el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que intentó en vano convencerlo de no cometer “el gran error” de observar el proyecto, que había sido promovido por su partido.

