En vivo: Senado discute minuta que pide al gobierno exonerar IVA a productos de la canasta básica

La Cámara de Senadores discute por estas horas la aprobación de un proyecto de minuta destinado a exonerar de IVA a un listado de 19 productos de la canasta básica durante seis meses. Una vez aprobada la iniciativa –que impulsó el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos– será enviada al Poder Ejecutivo.

Entre los alimentos se incluyen: harina, azúcar, fideos, arroz, aceite, sal, polenta, pulpa de tomate, lentejas, porotos, leche en polvo, huevos, cocoa, café, avena, carnes vacunas (picada, paleta, osobuco, falda), pollo, carne de cerdo y pan (flauta o galleta de campaña).

11:32 Botana respondió a Sánchez y respaldó al gobierno: "Jamás ha abandonado la conducción"

"Parece que viviéramos en un Uruguay aislable del mundo y que la responsabilidad del crecimiento de los precios (fuera del gobierno). Pero, peor: el desconocimiento de los esfuerzos que ha venido haciendo este gobierno que hace rato viene trabajando en este tema", respondió el nacionalista Sergio Botana a las críticas de la oposición.

En especial, apuntó al senador frenteamplista Sánchez: ¿A quién se le ocurrió que el Poder Ejecutivo no sigue trabajando las soluciones de fondo? ¿Con qué autoridad lo dicen? ¿Dónde lo inventaron? Anoche tuve la oportunidad de estar reunido con el presidente de la República y está trabajando intensamente en estos temas. ¿De dónde la ocurrencia de que se ha abandonado la conducción? Es un gobierno que jamás ha abandonado la conducción y la responsabilidad de las cosas del país por un segundo. El gobierno está trabajando en algunas flexibilizaciones que generen facilidades a la importación, competencia en aquellos mercados donde esta no existe y paralelamente en la protección a la industria nacional", insistió.

Aunque aclaró que votará a favor de la minuta, Botana dijo que a su parecer los comerciantes no tienen "margen" para hacer un "sacrificio" de este tipo. "Esa es mi humilde opinión. Creo que en estas cosas la soberbia es mala consejera y que lo que debemos hacer es poner a consideración del Poder Ejecutivo esta propuesta. Por eso hemos acompañado en comisión, por un tema de cortesía parlamentaria y de poner todas las baterías con las que el gobierno quiera disponer. Todas las ideas y la información deben estar en consideración de quienes tienen la iniciativa en la formulación de las políticas para el control inflacionario", remató.

11:18 Sánchez afirma que el Senado le está dando un "mensaje político" al gobierno

Quien también se refirió a la aprobación de la minuta, votada por unanimidad en la Comisión de Hacienda del Senado, fue el senador Alejandro "Pacha" Sánchez al señalar que el incremento inflacionario le genera un "problema adicional" a los sectores más vulnerables.

A modo de ejemplo, expresó que si bien el aumento promedial del último año rondó el 13% en los alimentos, fue de 18% en los productos seleccionados para la minuta. "Estamos tratando de focalizar en aquellos productos que no solo son de la canasta básica, sino que han tenido un incremento superior al del promedio de la inflación, con lo cual generan una dificultad mayor", explicó.

Sánchez sostuvo que un incremento de esa magnitud afecta, principalmente, al 20% de la población con ingresos más bajos del país, que, según graficó, "destina más del 30% de sus ingresos a consumir estos productos".

"Si el pleno del Senado de la República y todas las bancadas que lo componen le están diciendo (al gobierno) 'baje el IVA a 19 productos', imagino que la ministra de Economía y Finanzas (Azucena Arbeleche) está redactando el proyecto de ley. De lo contrario, tendríamos a la ministra haciendo caso omiso de lo que le dice el Parlamento. O si esa no es la hipótesis, estaríamos en presencia de una votación que lo que hace es votar para quedar bien sabiendo que (la minuta) no se va a aplicar", indicó.

"Yo voto con la convicción de que estos puntos que están aquí es necesario llevarlos adelante y son posibles. Es importante el mensaje político que está dando el pleno de esta cámara al gobierno en el sentido de que este es el camino", agregó.

11:00 Manini Ríos pidió realizar un control "activo" sobre los cambios de precios

El senador Guido Manini Ríos destacó algunas de las medidas adoptadas por el gobierno para combatir el incremento de precios, como el aumento salarial de 3% que anunció para jubilados y funcionarios públicos a partir de julio. "El gobierno en todos sus niveles no puede desconocer esta realidad que en nuestro país afecta principalmente a aquellos que tienen recursos limitados y serias dificultades para llegar a fin de mes. El gobierno nacional ha sido sensible con esta situación, ha adoptado medidas claras al hacer un aumento salarial, no previsto inicialmente, a partir del mes de julio", valoró.

Sin embargo, también pidió hacer un "monitoreo" de productos que "alteran" la canasta básica: "También entendemos que es necesario realizar una activa vigilancia sobre los precios que afectan los productos alimenticios que alteran la canasta básica familiar".

"Creemos imprescindible mantener un monitoreo y una vigilancia sobre esos productos", insistió.