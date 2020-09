Encontraron con vida a una mujer que estaba desaparecida en Rivera

MAMÁ FUE ENCONTRADA SANA Y SALVA EN GOIÁS 🇧🇷 FUE LOCALIZADA ESTA MADRUGADA,ESTABA BAJO CUIDADOS DE PERSONAS DESCONOCIDAS PERO BIEN INTENCIONADAS. YA LOGRÓ COMUNICARSE CON SU FAMILIA. ESTAMOS TODOS MUY ALIVIADOS Y AGRADECIDOS POR EL APOYO Y AYUDA INCANSABLE QUE RECIBIMOS. QUEREMOS AGRADECERLES TAMBIÉN LA DIFUSIÓN MASIVA QUE GENERARON, CADA MENSAJE POSITIVO COMPARTIDO,EL COMPAÑERISMO PRODUCIDO ENTRE TODOS Y SIN LUGAR A DUDAS AGRADECERLES POR TOMÁRSELO ENSERIO,POR EMPATIZAR Y ACTUAR COMO SI FUERA SU PROPIA MADRE. ESTA FAMILIA HOY DESCANSARÁ FELIZ 🙏🏻❤️

