Enrique Llamas de Madariaga: cuando Fidel Castro lo agarró de la solapa y la pelea con Neruda

El periodista argentino Enrique Llamas de Madariaga fue el invitado de esta semana del ciclo Posdata que conduce el periodista Óscar González Oro. Recordó sus comienzos como cronista y las experiencias que vivió entrevistando a personajes como Fidel Castro, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, entre otros.

Este es un resumen de la entrevista:

De los personajes que entrevistaste a lo largo de estos tantos años, ¿Quién te impresionó? ¿Cómo era Fidel, por ejemplo?

Yo con Fidel empecé mal. Entraba Fidel en Chile y tenía una comida con (Salvador) Allende y dije: “Fidel, una sola pregunta. Usted cuando estuvo en la Argentina cuando la asunción del presidente dijo ´para Cuba no quiero pan sin libertad y tampoco quiero libertad sin pan'. ¿Ahora en Cuba usted da pan y libertad a la vez?” Me agarró de la solapa, “Insolente insolente”. Digo “es una pregunta, comandante”. Se enojó muchísimo. Pero magnetismo tenía Perón.

¿Sí?

Sí, Perón tenía magnetismo. ¿Detestable? Indira Gandhi. Me hizo echar de una conferencia de prensa. Habían impuesto un sistema en la India que si una mujer se esterilizaba voluntariamente le daban 50 dracmas. Si una amiga la llevaba y le decía “mire mi amiga quiere” le daban a la que la llevaba 20 dracmas y a la mujer 50 dracmas. Y le pregunté sobre esa ley y le dije: “¿Cómo se siente una mujer al pagar a otra mujer para que se esterilice?”. Me dijo de todo. Como dicen las viejas, me dijo de todo menos bonito. Y entonces llamó a alguien y dijo: “No lo quiero más" y viene un tipo y me dice “Vamos o si no se levanta la conferencia”. Tuve (otras) peleas, pero después me amigué. Con Neruda por ejemplo. Complicado, mal carácter. Gana el Premio Nobel, era embajador de Allende en París, entonces fuimos volando para allá. Cuando entramos, le digo: “Lo felicito por el premio, pero usted es embajador de un país socialista y me imagino que va a ser lo mismo que Albert Camús que rechazó un premio capitalista. ¿Usted va a rechazar la plata del Nobel?”. Este también me dijo de todo. Y después un día en Isla Negra vi que había puesto toda la plata del premio en comprarse libros y en comprar circulables. Entonces pedí verlo y le dije: “Maestro, una vez pasó esto, vengo a pedirle disculpas”. “No pasa nada, no pasa nada”, me respondió.

¿A Sábato lo entrevistaste?

Sí, mucho. incluso comía. Sábato era un tipo, como dicen los chicos, medio “agreta”. Yo una vez hice una serie de notas. Eran tres. A Bioy Casares, Borges y Sábato y les repetía la preguntas. Les preguntaba la misma pregunta a los tres. Entonces le pregunté sobre la muerte y hablaban. La que más me gustó fue la de Bioy Casares que dijo: “la muerte es la cesación de la magia. Porque no reímos, no lloramos, no amamos, se acaba la magia con eso. Y Borges me dijo “¿la muerte que es eso, qué es eso? Yo la verdad yo nunca fui astronauta ni buzo y y tampoco fui muerto, así que no tengo, no sé qué decirle".