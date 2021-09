Entre acusaciones cruzadas y temas en el "debe" el Colegio de Abogados elige a sus nuevas autoridades

Este miércoles se celebran las elecciones del Colegio de Abogados donde los 3.000 letrados habilitados a votar elegirán cinco profesionales para la renovación parcial del directorio. Además de designar al nuevo presidente que suplantará a Diego Pescadere, elegirán a los integrantes del Tribunal de Honor y de la Comisión Fiscal.

En un contexto de acusaciones y temas que están en el "debe" de la actual directiva, estas elecciones enfrentan a tres protagonistas representantes de tres agrupaciones. Por un lado, Laura Capalbo, candidata a presidenta por la oficialista lista 1, agrupación que ha gobernado el colegio desde la vuelta de la democracia hasta la actualidad. Por otro, Fernando Blanco, candidato opositor por la novel lista 33 (surgió hace cinco años) y principal crítico de la candidatura de Federico Gianero, que se postula por la lista 11. Las críticas residen en que Gianero, de ser electo, no podrá ejercer el cargo hasta el mes de abril, impedido por el estatuto de la institución.

El artículo 35 del estatuto del Colegio de Abogados establece que el presidente deberá tener por lo menos 35 años de edad, diez de recibido y diez de socio. Gianero cumplirá 35 años este octubre, diez años de recibido en diciembre y los diez de socio en abril, porque, según dijo a El Observador, se afilió el mismo día que firmó el título.

El tema se trató en el actual directorio –donde la lista 1 tiene cuatro cargos, la lista 11 tres cargos y la lista 33 dos cargos–- y por votación dividida se habilitó la participación de Gianero entendiendo que los requisitos establecidos en el estatuto refieren a la figura del presidente y no a la del candidato. De esa forma, si Gianero resultara electo podría asumir recién en el mes de abril de 2022 y hasta entonces sería Alejandro Pintos (quien lo sigue en la lista) quien ejercería interinamente el cargo.

El candidato criticó la "mezquindad" del planteo y señaló que "este tema pone en evidencia la resistencia a los cambios y la falta de tolerancia que tienen determinadas estructuras, que dificultan que los jóvenes lleguen". "Para ser presidente del Colegio de Abogados te piden más cosas casi que para ser presidente de la República. Creo que estaría bueno romper y que hayan personas de menos de 40 años en cargos de relevancia", argumentó.

"Lamento que se centre en eso la campaña, que la lista 33 haga foco en eso. El reclamo evidencia carencias. Esto es una elección, nos sometemos todos a consideración de nuestros colegas y el que saque más votos dentro de las urnas va a ser el que va a dirigir", reprobó. El candidato hizo hincapié en que el el directorio avaló la decisión y que en caso de ganar, "hasta abril otra persona ejercerá formalmente el cargo (...) Las representaciones formales las tendrá el vicepresidente, pero eso no creo que suponga un problema", complementó.

Blanco entendió que esta situación debía ser pública y los votantes debían conocerla, por eso sugirió que se enviara un comunicado expresándolo. Al no cosechar apoyos, su lista divulgó la comunicación a través de la cual manifestó "preocupación por la situación". "Entendemos que esos requisitos deben cumplirse al momento del acto eleccionario, si no se podría postular antes alguien que cumple los requisitos dentro de un año y medio y ejercería solo seis meses como presidente", ejemplificó en diálogo con El Observador el candidato por la lista 33.

La posición de la lista oficialista es "no cercenar derechos". "Nosotros nos preocupamos por ganar las elecciones y no por impedir que otros sean candidatos, el estatuto lo permite. Cualquier otra lectura no sería ajustada a derecho. El estatuto dice 'para ser Presidente'", dijo Capalbo.

Pese a esta interna previa, Gianero es parte del trío entre el que se dirimirá el futuro político del Colegio de Abogados. Los más de 3.000 habilitados elegirán al nuevo presidente, a la nueva Comisión Fiscal, el Tribunal de Honor y los cinco nuevos letrados que ingresarán en el recambio parcial (que ocurre cada cuatro años) en el directorio. Se podrá votar presencialmente en la sede del Colegio (Julio Herrera y Obes 1418) o a través de un sobre enviado a la secretaría de la institución.

En ese caso, se deberá colocar la lista elegida en el sobre de votación –una para directorio y otra para el Tribunal de Honor– y ambos dentro del sobre de envío individual que tendrá en su carátula la dirección del Colegio, el nombre del votante, su cédula y la firma de puño y letra.

Las propuestas

Laura Capalbo por la lista 1: continuación y modernización

Capalbo afirmó que, de ser electa, su administración será "una continuación de la gestión de Diego Pescadere y todo el equipo, que tuvieron un rol fundamental en lo que fue el manejo de la pandemia en el Poder Judicial, sin perjuicio de otras cosas. Más que una autocrítica, creo que se puede hablar de las cosas que no hubo tiempo de hacer", señaló. Pescadere se postula por la lista 1 a la Comisión Fiscal.

La candidata destacó que la lista 1 es una agrupación plural en la que no se trata de "si se es hombre o mujer, joven o añoso, de Montevideo o del interior" si no de defender el valor de la profesión y la función social de la abogacía.

A futuro, le gustaría poner en funcionamiento la comisión de género que se creó y "profundizar la línea de actuación con el interior del país" a través de que colegas de esas zonas ejerzan cargos de dirección.

Además, pretenden "modernizar" la gestión para poder "acercar el colegio al socio" aumentando las capacitaciones, dando cursos a distancia, impulsando de las distintas comisiones y haciendo foco en los abogados jóvenes. El colegio está estrenando una nueva sede bastante más amplia que la anterior y buscan que sea casa de los abogados recién recibidos habilitándolos a atender a sus clientes allí o participar de audiencias por videoconferencias haciendo uso de los recursos que poseen.

También proponen la creación de la figura del mentor. Se trataría de "abogados experientes, incluso ya retirados, que puedan de alguna forma guiar a los jóvenes abogados".

Por otra parte, más a corto plazo, creen que es necesario modificar el sistema de agenda web por el que, debido a la pandemia, los abogados deben registrarse para concurrir al juzgado. A partir de conversaciones con el Poder Judicial, quieren encontrar una forma más ágil que garantice el cuidado de la salud de todos los funcionarios.

Fernando Blanco, por la lista 33: contra un colegio "elitizado"

La lista 33 es la que actualmente posee menos cargos en el directorio, pero también es la más joven, surgió hace cinco años. El candidato publicita su agrupación argumentando que quienes la conforman son todos abogados independientes, no como otras listas en las que varios de sus integrantes "están vinculados a grandes estudios".

"Nosotros sentimos que hay un sector de la abogacía que no se siente representado por el colegio, porque el colegio tuvo una tendencia desde hace tiempo a elitizarse un poco y se alejó un poco del abogado medio, de la mayoría. Entonces muchos de estos abogados no se sienten representados en las situaciones que se deben enfrentar en el ejercicio diario de la profesión. Los que dirigen el colegio son los colegas que quizás no tengan que ir a un juzgado a ver cómo está el movimiento del proceso o ir a retirar un oficio o ir a hablar con el actuario... Si tu estás todo el día sentado en tu escritorio o trabajas haciendo asesorías exclusivamente, es difícil darte cuenta de esas situaciones", expresó.

Hoy el colegio está constituido "por un pequeño círculo, que son siempre los mismos", dijo.

De todas formas, valoró la reciente reorganización desde el punto de vista administrativo y reconoció que "se está tratando de buscar modificaciones en el funcionamiento del colegio que lo hagan más abierto", pero "todavía falta muchísimo".

En ese sentido, de ser electo, impulsará la creación de una secretaría en el interior para batallar contra la centralización en la capital.

Por último, se refirió a la crisis de la Caja Profesional. "Acá asumo la parte de responsabilidad que nos toca. Nos hemos mantenido un poco alejados del tema de la Caja Profesional y todo el tema nos estalló en la cara. Ese fue un debe grande de esta administración", opinó.

Federico Gianero, por la lista 11: crecimiento y diversidad

Gianero, representante de la Corriente Renovadora, destacó el trabajo y la colaboración con la lista 1 con la que, dijo tener matices, pero las diferencias no los alejan demasiado, aclaró. Resaltó que su lista tiene una "buena mezcla de juventud, experiencia, renovación, interior, Montevideo, hombres y mujeres: lo que representa a la mayoría de los abogados del país".

Tiene como objetivo hacer crecer al Colegio de Abogados. Para la cantidad de profesionales, tienen pocos afiliados y baja adherencia en las elecciones. Por eso quieren aumentar la cantidad a través del fortalecimiento de la institución y otorgando más beneficios. Especialmente en el interior del país, puesto que entienden que, como sucede en otros sectores, la atención está muy focalizada en Montevideo.

Apuntó que hay dos cuestiones a resolver con urgencia: mejorar el sistema de agendas para acceder a los juzgados –al que también se refirió Capalbo–, y la modificación de la Caja Profesional, tema sobre el que el CAU aún no ha tomado determinaciones y genera un problema, como en muchos otros rubros, por la situación financiera de la misma.