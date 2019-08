Entrevista de la BBC con el polémico estratega de extrema derecha Steve Bannon: "Lo que hace Trump no es racista. Es antirracista"

La cita de la BBC con Steve Bannon, quien fue jefe de estrategia de la Casa Blanca durante los primeros siete meses del mandato de Donald Trump, fue en El Paso, Texas.

En esa ciudad estadounidense en la frontera con México, Bannon organizó el llamado "Simposio en el Muro: Carteles, Tráfico y Asilo".

"El evento estaba lleno de gente", dice el corresponsal de la BBC, Jon Sopel, "algunos asistentes algo raros, muchos pidiendo que se tomen medidas más firmes contra los carteles, el tráfico y el asilo".

Para quienes no lo recuerden, Steve Bannon es uno de los promotores del movimiento de extrema derecha alt-right (derecha alternativa).

Dirigió la campaña de Donald Trump para las elecciones de 2016 y fue el encargado de apuntalar la consigna de Build the Wall ( "Construyamos el muro") que ayudó a Trump a llegar a la Casa Blanca.

Después de dejar su cargo en el gabinete de Trump, Steve Bannon centró su atención en los movimientos populistas de Europa y ahora, tal como le dijo a la BBC, sigue comprometido de cerca con su causa en Estados Unidos y "trabajando 24-7 para lograr que Donald Trump sea reelegido".

A continuación te presentamos la entrevista de Jon Sopel a Steve Bannon, que fue realizada en El Paso frente a una porción del muro que divide a Estados Unidos y México.

Donald Trump llegó al poder gracias a la poderosa consigna de Build the Wall ("Construyamos el muro"), pero ha estado en el cargo durante 2,5 años y no ha logrado, hasta ahora, construir nada por sí mismo.

La razón es... hay que ver lo que ocurrió con la Corte Suprema que dictaminó (hace unos días) que el presidente podía disponer de US$2.500 millones del presupuesto de defensa para la construcción del muro. (Trump) había estado peleando por esto desde el primer día de su elección y hay que recordar que esto ha sido para él una lucha permanente. Ahora finalmente obtuvo los fondos.

Pero sus primeros 18 meses, hasta noviembre pasado, tuvo a la Cámara de Representantes controlada por los republicanos, al Senado controlado por republicanos, y ni así pudo lograr el financiamiento.

Se debió a las reglas del Senado. Tenía que obtener 60 votos. Yo estaba allí y (Trump) peleó por ello cada día. Recuerda que él llegó al poder como populista y nacionalista y no simplemente como republicano. Pero la clase dirigente republicana se enfrentó a él con cada paso que daba.

Ahora, si los demócratas piensan que podrán contender con Trump en 2020 sobre la base del muro, ciertamente están equivocados. Para el próximo verano (boreal) Trump habrá construido una enorme porción del muro.

Hablemos sobre la política de separar a los niños de sus padres en la frontera y después no haber documentado apropiadamente dónde iban esos niños, con lo cual se crearon miles de huérfanos.

En los puntos de entrada existe ese procedimiento y tiene que llevarse a cabo. Claramente eso comenzó a colapsar porque se tienen fronteras abiertas. Está claro que las instalaciones en la frontera quieren asegurarse de que esos niños están bien cuidados, pero el sistema quedó agobiado. Es por eso que estos muros funcionan, porque fuerzan a la gente a ir a los puntos de entrada y allí pueden ser sometidos a los procedimientos normales.

Y para que sus lectores entiendan: nadie está sugiriendo que no exista una crisis humanitaria de proporciones bíblicas en América Central, pero la solución para ello... la solución para los problemas en África subsahariana, en el norte de África, en América Central, no la tiene la población de clase trabajadora en Italia ni la clase trabajadora de Sunland Park, Nuevo México o la de El Paso, Texas.

Reuters La consigna de "Build the Wall" (Construyamos el Muro) le ayudó a Trump a ganar la presidencia.

Otra acusación que se le ha hecho al presidente es que la forma como está llevando a cabo estos procesos es racista.

Eso es porque los medios de comunicación convencionales se han encargado de agrandarlo. Cuando llegas aquí y hablas con la gente local te das cuenta de que lo que hace es antirracista. Lo que el presidente Trump está tratando de hacer es proteger a los trabajadores afroestadounidenses e hispanos y a la gente de estas ciudades. Eso no es racista.

Pero cuando el presidente habla sobre cuatro congresistas estadounidenses que tienen ascendencia extranjera y dice que deben regresar a su país de origen, ¿eso no es racista?

Eso no es racista. (Trump) estaba tratando de decir algo importante, particularmente sobre la congresista (Ilhan) Omar... se refería a que debemos derrotarla en las urnas. Yo realmente creo que ella nos está ayudando porque es bastante anti-estadounidense...

Mira, el presidente de Estados Unidos tiene su propio estilo. Es presidente por el uso que hace de Twitter y sin que intercedan por él ni la BBC, ni PBS, NPR o el New York Times. Tiene su propio estilo editorial y su lengua coloquial le funciona bien.

EPA Ilhan Omar es la primera mujer nacida en África en ganar un puesto en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

¿Crees que Sent her home! ("Mándala a su país de origen") va a ser su consigna para 2020?

Lo que pienso que es una buena consigna es: tienes que colocar a Estados Unidos primero, tienes que mostrar tu patriotismo, si eres ciudadano de EE.UU. y tienes el privilegio de servir en el Congreso, pero lo que haces es acosar a Estados Unidos todos los días, entonces debes darte cuenta de lo que estás haciendo porque Donald Trump te va a desafiar.

Entonces si eres una ciudadana estadounidense que emigró de Somalia y exclamas: "Hagamos a Estados Unidos grandioso otra vez", entonces todo está bien, puedes quedarte en este país. Pero si eres una estadounidense somalí que criticas algunos aspectos de Estados Unidos, entonces tienes que regresar a tu país de origen. ¿Es así?

Ese no es el punto que (Trump) está debatiendo....

¿Crees que es una consigna astuta?

Esto es una consigna astuta: si amas a este país, entonces coloca a este país primero. Y no, lo que dijo (Trump) no es racista.