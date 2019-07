Trump ataca a minorías aunque dice ser "la persona menos racista del mundo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató ataques en las últimas semanas contra algunos de sus adversarios, la mayoría de ellos integrantes de minorías que lo acusan de tratar de sembrar discordia en el país.

El mandatario es recurrente en devolver los golpes con fuerza y luego recular, además de rechazar las acusaciones en su contra. "Soy la persona menos racista del mundo", dijo a periodistas en la Casa Blanca.

En las dos últimas semanas, Trump atacó a cuatro congresistas demócratas, a un legislador negro, representante del área de Baltimore, y a un activista de los derechos civiles de minorías, mientras aviva a su base -conformada mayoritariamente por hombres blancos conservadores- de cara a las elecciones de 2020.

El abierto y polémico reverendo Al Sharpton ha sido un referente en la comunidad afroamericana durante 30 años, pasando de ser un apasionado partidario de las causas negras en Nueva York a un influyente activista de los derechos civiles.

Cuando anunció el lunes que visitaría Baltimore para defender a esta ciudad de mayoría negra de la costa este, recientemente catalogada por Trump como "infestada de ratas y roedores", el presidente atacó.

"Al es un estafador, un agitador", señaló Trump, quien conoce a Sharpton desde hace décadas. Así echó más leña al fuego en su cuenta de Twitter: "Odia a los blancos y los policías!"

I have known Al for 25 years. Went to fights with him & Don King, always got along well. He “loved Trump!” He would ask me for favors often. Al is a con man, a troublemaker, always looking for a score. Just doing his thing. Must have intimidated Comcast/NBC. Hates Whites & Cops! https://t.co/ZwPZa0FWfN