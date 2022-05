Escalada de homicidios: "Uno no puede analizar el día a día", dijo González

Este martes por la madrugada se reportaron tres nuevos homicidios, y el número de muertes de este tipo ascendió a 14 en nueve días. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, indicó que el Ministerio del Interior reconoce estos "malos días en cuanto a homicidios" y trabajará "para cambiarlo".

"No podemos andar ocultando que han sucedido ni decir 'esto no es nuestro'. No, esto es nuestro", remarcó González en una rueda de prensa realizada este lunes por la noche, consignada por Telemundo (Canal 12), antes de que se informara sobre los tres homicidios recientes.

González aclaró que, de todas formas, no se puede hacer un análisis del "día a día", ya que desde el Ministerio entienden que los resultados son anuales o trimestrales, periodo en el que publican sus informes. Remarcó que el Ministerio del Interior "trabaja todos los días para mejorar el día anterior", y para que "la gente pueda vivir en paz".

"Uno no puede analizar el día a día, uno debe de trabajar día a día. El resultado final está en lo anual, puede ser cada tres meses como damos los datos, pero uno tiene que tener la tranquilidad de que vamos en el sentido correcto", señaló.

"El sol con un dedo no se debe ni se puede tapar. Nos hacemos cargo de lo que sucede para bien y para mal", agregó el director de Convivencia. Indicó que la unidad de Investigaciones trabaja en cada uno de los casos, y afirmó que para evitar que ocurran más homicidios –"de los más complicados de prevenir" según el jerarca– se necesita una "fuerte presencia policial" en todo el país, y elementos "para prevenir la mayor cantidad de delitos".

También destacó el trabajo de la Policía, que en su opinión es "muy profesional", y a la que es necesario "darle tiempo" para trabajar.

14 homicidios

Los hechos de esta madrugada ocurrieron en el barrio Peñarol, y se trató de dos casos distintos. Sobre la 1 de la mañana un hombre de 56 años fue asesinado a tiros. Luego, a las 3:47 horas se reportó el homicidio de dos hombres que estaban semi calcinados cerca de las vías del tren que pasan por el barrio, próximos a la esquina de Camino Edison y Fulton. Los policías fueron notificados de disparos cerca de esa zona, pero cuando llegaron se encontraron con los cuerpos prendidos fuego, y el foco aún activo.

Desde el lunes 2 de mayo se reportaron 14 homicidios en el país, de los cuales ocho fueron en Montevideo, tres en Canelones, dos en Maldonado y uno en Salto.

El lunes por la madrugada ocurrieron dos de estos casos, informó El País: en Toledo Chico un hombre de 52 años fue baleado en un intento de robo a una cantina y murió al llegar a ser atendido a la policlínica Capitán Tula; en Casavalle otro hombre de 57 años fue baleado en la puerta de su casa, luego de una fuerte discusión con otra persona con la que llegó al lugar, según reportaron testigos del caso.

Sobre las 21 horas del sábado 7 de mayo se le reportó a la policía de Maldonado sobre dos personas heridas de bala en una finca de la localidad de La Capuera, Maldonado. Al llegar, uno de ellos, de 55 años, ya estaba muerto, y el otro herido, de 47 años, fue derivado a un centro asistencial en estado de gravedad, informó Maldonado Noticias. Ese día también fue encontrado otro hombre asesinado y baleado en una calle del barrio 17 de Julio de Montevideo.

El viernes 6 de mayo una pareja fue asesinada a tiros en la puerta de su casa en Colonia Nicolich (Canelones), frente a sus dos hijos menores. Una camioneta, que luego la policía encontró incendiada, frenó frente al hogar y acribilló a la pareja, de 25 y 27 años.

El martes 3 de mayo un hombre de 30 años fue encontrado baleado y semi calcinado en Progreso, Canelones, reportó La Diaria. Ese día también mataron a un hombre de 58 años en el barrio Cerro, y a otro hombre de 33 años en Belvedere, ambos asesinados a tiros. El cuarto homicidio de ese día se cometió en Maldonado: un joven de 20 años fue encontrado muerto en la calle con varias heridas de bala en San Carlos.

El lunes 2 de mayo se encontró el cuerpo de una mujer que estaba desaparecida desde el 28 de abril en el agua, cerca de la represa de Salto Grande en Salto. Por este hecho fue imputado por femicidio un hombre de 24 años.