Ese infierno tan temido

Así como hay paraísos fiscales existe su contracara: los infiernos. Más allá de las imágenes construidas por el imaginario colectivo de postales idílicas en un caso y tierra arrasada en otro, la realidad no tiene absolutamente nada que ver con eso. Brotan las flores donde hay seguridad jurídica y reglas claras: los dólares del mundo buscan refugio en la calidez de la certidumbre. Mientras que esos mismos dólares huyen despavoridos ante las amenazas de confiscación y cuestionamientos al derecho sobre la propiedad privada.

La 1841 Foundation, entidad sin fines de lucro que tiene entre sus objetivos promover la competencia y la transparencia fiscal, se centró por primera vez en la elaboración de un informe anual para detectar los infiernos y así titula su trabajo: “Índice de Infiernos fiscales”. El trabajo busca establecer un marco de referencia sobre aquellas jurisdicciones que combinan altos regímenes fiscales con malos manejos gubernamentales. ¿Adivinamos si en el ranking que se publicará en 2022 Argentina aparece y en que puesto?

Ya llegaremos a eso en breve, adelantando por primera vez los resultados de este estudio. Aun sin publicar la lista, después de entender la metodología sería imposible equivocarse.

La fundación creada por Martin Litwak trabajó sobre el área cualitativa teniendo en cuenta la presión fiscal medida como impuestos totales como porcentaje del PBI del país, la presión de la deuda medida como el total de la deuda pública sobre el PBI, la presión fiscal inflacionaria, medida como un índice de inflación y la potencial presión fiscal medida como la diferencia entre gasto e ingresos públicos sobre el PBI.

Y acá vamos al momento donde Argentina pasa por el detector de metales y suenan todas las alertas: el área cualitativa. “Voz y Rendición de cuentas”, “Estado de derecho”, “Calidad de la regulación”, “Estabilidad política”, “Eficacia del Estado” y “Control de la corrupción”, definen el panorama.

Los autores hacen dos referencias claves para entender estos infiernos fiscales tan temidos:

1) Si bien la presión fiscal es la que carga el mayor peso, creemos que un “Infierno fiscal” no es únicamente un país con altos impuestos, sino más bien un país cuyo estado de derecho es débil y en el que los derechos a la privacidad y a la propiedad no se aplican o protegen como es debido.

2) La protección de la propiedad privada, la facilidad —o no— de un país de cambiar sus impuestos, su previsibilidad y la calidad de su gobierno también deben ser considerados.

Entonces, los países con gobiernos de alta calidad y estabilidad económica y legal pueden tener altos impuestos como por ejemplo Dinamarca, pero distan mucho de ser infiernos fiscales: de hecho, entre los primeros 12 infiernos fiscales se encuentran países con impuestos bajos y altos, pero todos ellos tienen gobiernos de baja calidad, alta corrupción y discrecionalidad, una gestión económica pobre e instituciones débiles.

Ahora sí, lo prometido es deuda. El resultado obvio. El deshonroso tercer puesto para la Argentina detrás de Bielorrusia y Venezuela. La pregunta es ¿Cómo llegamos ahí?



Ranking 2020 de infiernos fiscales (peor a mejor)

Bielorrusia Venezuela Argentina Federación Rusa Ucrania

Sin demasiados tecnicismos, en países con reglas claras y un sistema confiable la gente no ve razones para sacar su dinero en una operación costosa, difícil y que requiere de cierta sofisticación financiera. Complicarse la vida es una opción sólo si se trata realmente de preservar un patrimonio que el propio país puede poner en riesgo. ¿Cómo lo pondría en riesgo? En Argentina post blanqueo cambiaron las reglas respecto a la alícuota de IVA, ganancias…Petro en Colombia habla de confiscación, otra vez en Argentina aparece un proyecto de inquilinos agrupados para gravar la vivienda ociosa, la complejidad y publicidad de las sucesiones, y los continuos anuncios de activación del acuerdo de información con Estados Unidos son arbitrarios ejemplos de razones por las cuales los dólares buscan el exilio en las Islas Caimán o en el colchón.

Por supuesto, no es lo mismo hablar de patrimonio declarado que paga sus correspondientes impuestos que aquel que comete el delito de evasión. Ambos tienen en común la falta de credibilidad en el país. ¿Todos los que sacan su dinero del circuito formal buscan evadir? Polémica pregunta sin una respuesta clara.

Estos días de éxito tras haber logrado el waiver con el FMI el ministro de economía Sergio Massa confirmó que ese acuerdo de información tributaria entre la AFIP la IRS, que permitiría identificar depósitos de ciudadanos argentinos en aquel país que evaden impuestos nacionales acuerdo está “listo para empezar a implementarse en el momento que haya firma del acuerdo el intercambio de información automática".

Más allá de no ser el primero en intentarlo (el exministro de Macri, Alfonso Prat Gay estuvo a punto de anunciarlo) muchos se preguntan si es este el momento, si el kirchnerismo ofrece garantías para que le otorguen esa información o si se hará cuando Estados Unidos necesite concretamente algo de la Argentina y no antes. A diferencia de escenarios anteriores, hoy la Afip estaría en condiciones de implementarlo con su contraparte norteamericana la IRS. Pero el problema no es técnico sino político y otra vez, sin dejar de ver los límites que el anuncio omite: EEUU informaría sólo sobre el titular de la cuenta.

Con el ruido de fondo de la campaña electoral ¿Estados Unidos cierra este acuerdo con el gobierno de Alberto Fernández o espera la definición 2023?

¿Por qué un ciudadano elegiría arriesgar sus ahorros dejándolos en el colchón, una caja de zapatos o en un fondo de placar? ¿Para no pagar impuestos? Según el informe de Índice de Infiernos Tributarios está demostrado que no es una cuestión impositiva. O por lo menos no solamente. Otra vez la confianza, o la falta de ella, juega una mala pasada. No confiamos en las instituciones, en la Justicia, en la dirigencia política o sindical. No confiamos en la política que hoy mismo dirime si las próximas elecciones serán con o sin primarias abiertas simultaneas y obligatorias (PASO) creadas en el 2009. Un buen ejemplo de cambio de reglas de juego. Como expresó la diputada María Eugenia Vidal: “empezar a jugar un partido con el reglamento de futbol y en la mitad te lo cambian al reglamento de vóley”.

Argentina es el país que más tiempo estuvo en default desde la Segunda Guerra Mundial, y en cinco oportunidades confiscó los ahorros de su población para superar crisis financieras. Una de las tantas explicaciones sería el miedo. No es la única y no alcanzaría para el triste tercer puesto de la lista de infiernos fiscales.

Los miles de millones de dólares de argentinos en el exterior o en cajas de zapatos es imposible de determinar justamente por la falta de registro. Pero es obvio que son muchos. Se estima que más de US$ 250,000 millones. Cinco veces lo que se le debe al FMI, 6 veces las reservas del Banco Central…número que, según la colega Sofia Terrile, viene creciendo de manera exorbitante año tras año y se dispara tras cada cepo, devaluación y crisis cambiaria.

Argentina necesita recuperar confianza y los equipos económicos recorren los centros financieros y desesperan ante la oportunidad de una bilateral para decirle al mundo que somos una plaza confiable. En este raid de Washington a Paris, de Houston a Dubái, se olvidan de hablarle a los propios. A los que, con un sólo movimiento, sin necesidad de que nadie los autorice pueden volver a elegir a la Argentina. A ellos nadie les habla. Tremendo error.