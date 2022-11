"¿Está haciendo campaña o vino a hablar de la reforma?": el tenso cruce entre Fernando Pereira y Victoria Rodríguez en Esta boca es mía

Este miércoles, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, pasó por el programa de debate de Teledoce Esta boca es mía, para conversar sobre la reforma jubilatoria que impulsa el gobierno nacional, a la que su partido se opone. La conversación, sin embargo, fue tensa y estuvo cargada de cruces intensos entre el político y la conductora del ciclo, Victoria Rodríguez.

La entrevista comenzó con relativa calma, pero a medida que avanzó empezaron a aparecer los cortocircuitos. El primero llegó cuando Pereira hizo referencia a la dificultad de las personas de más de 60 años para conseguir trabajo, argumentando que ese problema se intensificará con la reforma, a lo que Rodríguez le preguntó "¿usted sabe cuantas personas de más de 60 trabajan en negro actualmente, porque sus jubilaciones son muy magras?". Pereira retrucó "son muy magras, pero son un 70% mayor a lo que eran en 2004 en valores reales".

"Bien, pero hablemos del futuro", le dijo la conductora. Pereira comenzó a enumerar distintos indicadores económicos y los cambios que tuvieron durante los quince años de gobiernos del Frente Amplio, entre 2005 y 2015, hasta que Rodríguez lo interrumpió. "Pereira, con todo respeto, ¿vino a hacer campaña electoral o a hablar de la reforma jubilatoria?".

El presidente del Frente Amplio se justificó diciendo: "mi opinión es que cuando hay una reforma que no toma en cuenta la protección social, la inequidad de género, la edad de las personas al jubilarse de acuerdo a la profesión que tienen, las dificultades de los contextos socio-culturales y, fundamentalmente en la niñez, la falta del sistema de cuidados que recae sobre la mujer, no se está tratando de protección social, sino simplemente cómo se equilibran las cuentas", y señaló como en un contexto de crecimiento económico en los últimos dos años, se incrementó la pobreza infantil.

Rodríguez le dio la razón en ese punto, aunque le señaló que no tuvo en cuenta los efectos de la pandemia. Sin embargo, volvió a la carga: "no se me vaya por las ramas'.

"Yo estoy hablando del árbol y usted me pregunta por la rama. Yo de la rama le voy a hablar. Esto va a recaer en la espalada de los trabajadores", planteó Pereira, a lo que Rodríguez le respondió: "como pasó siempre. ¿Qué hizo el Frente Amplio en quince años para modificar esa situación?".

Eso llevó a que el líder político explicara cambios en la seguridad social aplicados en los años de gobierno del partido de izquierda, a lo que la conductora respondió: "sigue siendo la misma fórmula. La estructura de la previsión social sigue siendo la misma"

Más adelante en la entrevista, Pereira hizo referencia a las personas que duermen en la calle, lo que llevó a la última respuesta de Rodríguez, "me mezcla cosas, Pereira. Estoy hablando de subir la edad jubilatoria, ¿qué tiene que ver con la persona que está durmiendo en la calle?".