Lali Espósito estrena El fin del amor y habla sobre deseo y feminismo: "El arte es fiel reflejo de lo que pasa en la calle"

"Todos llegamos como extranjeros al mundo del deseo y sentimos que nunca vamos a terminar de aprender el idioma", escribió Tamara Tenenbaum en El fin del amor. Querer y coger, un ensayo que se convirtió en un bestseller que partió de su propia experiencia como una mujer que creció dentro de los márgenes del barrio de El Once y el judaísmo ortodoxo. Una mujer que empujó los límites, más de una vez, para entender los códigos que imperan en torno al amor y las relaciones en la clase media urbana del siglo XXI cuando no hay libros sagrados. Intentar, al menos, acercarse el idioma del deseo.

Este viernes Amazon Prime Video estrena El fin del amor, la adaptación del ensayo a la ficción en la que durante 10 episodios de 30 minutos "la reina de la rebeldía" explora sus vínculos en relación a sus parejas, su familia y sus amigas, en un mundo en el que el capitalismo y las lógicas patriarcales marcan el ritmo.

Lali Espósito –la actriz, cantante y estrella millennial– se involucró en el proyecto desde el primer momento. Una serie que protagoniza y además asume el rol de productora ejecutiva junto a Tenenbaum, la guionista y showrunner Erika Halvorsen y la directora Leticia Dolera.

"El arte es un reflejo de lo que pasa en las calles", dice Espósito sobre una serie que entiende necesaria en el mundo en el que vivimos buscando respuestas. Una serie que se siente, finalmente, como una voz generacional para quienes la miran de este lado del mundo.

Lali Espósito habló con El Observador sobre su participación en El Fin del Amor –un proyecto que define como "una de las experiencias más enormes" de su camino artístico hasta ahora–, el feminismo, el acercamiento al personaje y la necesidad de una serie como esta en una plataforma internacional.

¿Cómo recibiste la propuesta para protagonizar El Fin del Amor? Una serie de la que además sos una de las productoras ejecutivas.

En realidad no fue una propuesta per se. Fue Erika –nuestra showrunner y guionista– llamándome un día y preguntándome si había leído este ensayo de Tamara. Le digo que no y me dice 'leelo porque estoy obsesionada de lo fantástico que me parece y hay que hacer algo con esto'. Ella enseguida pensó que esto tenía que ser una ficción. Lo leí, nos juntamos y fue una construcción de mate entre tres mujeres con una visión clarísima de ella de que esto tenía que ser ficción, con una Tamara que daba con total alegría sus pensamientos y su libro, pero que no entendía cómo íbamos a transformar esto en una serie. Después de haber leído el libro, yo estaba totalmente fanatizada con la idea de encarnar un personaje así. Pero sobre todo sabiendo que podía usar –en el mejor sentido de la palabra– las herramientas que la profesión me había dado hasta ahora para llegar a esos productores, a esas personas, a esa construcción de equipo para llevar a cabo esto como serie. A medida que las chicas iban escribiendo y traspolando este libro a su versión de ficción empezamos ese proceso de encontrar a los indicados. Las chicas viajaron, hicieron el pitch a un montón de plataformas, a un montón de productoras y MGM fue la primera que confió, que lo vio y dijo 'sí, necesitamos contenido así, el mundo ya a esta altura lo necesita'. Las plataformas no tenían una serie que hable de esto de esta manera, en un contexto como este, con una mujer protagonista. Luego se sumó Prime Video y K&S, la casa madre productora. Terminamos armando un dream team increíble de gente que confió y que sobre todo nos dio mucha libertad para crear, para buscarle el tono de lo que queríamos a esta versión de ficción de El Fin del Amor. Siento que todos los involucrados no podemos estar más felices. Es una serie preciosa pero sobre todo, y hago hincapié en esto porque me parece importante, es una serie necesaria. Eso es lo que creo firmemente. Me pone muy contenta la existencia de un Fin del Amor en una plataforma tan importante y para tantos países.

Es una serie que aborda temas que no es usual encontrar en ficciones, por lo menos en las más mainstream.

Es cero usual.

Prime Video

La menstruación, la precariedad económica en la juventud, la sexualidad de las mujeres trans y el deseo de las mujeres. ¿Por qué te parece tan importante en este momento que haya una serie como esta?

Hablamos mucho de esto, porque el feminismo viene haciendo mucho por poner ciertos temas sobre la mesa como los que acabas de nombrar, como nuestro deseo. El deseo. Hablar del placer. Todo esto que ponemos en palabras entre nosotras y hacia el afuera. Cada una desde su lugar intenta aportar sumando a esta búsqueda y este avance del movimiento, y creo que el arte es fiel reflejo de lo que pasa en la calle. De eso se trata. Era hora que exista una serie que refleje que estos son los temas de conversación. Que estos son los temas que también nos importan. Y que la ficción, así como es maravillosa para hacernos flashear y volar con cuentos ficticios, también nos hable de la vida. La ficción existe para hablar de la vida también. Es necesaria. Creo que tomar un ensayo tan vasto de temas y de genialidad como es El Fin del Amor de Tamara y traspolarlo a una pieza que te interpele desde la ficción es lo mejor que podemos hacer nosotras con nuestro feminismo y con nuestro trabajo.

Es una historia que se enmarca en Argentina y en Latinoamérica, y en las preocupaciones del movimiento del feminismo latinoamericano, como la discusión del aborto. ¿Dónde te ubicas en relación al movimiento feminista?

Creo que es parte de ese cambio generación. Los millennials tenemos ese switch que vamos haciendo, que es sacarnos de encima movidas que no y entender las que sí. Generar esa empatía con el otro –en este caso con la otra– y entender que juntas se construye una situación de cambio hacia eso que necesitamos. En mi caso entendí el poder que tenía el lugar que yo ocupaba dentro de este trabajo, sea en la música o sea en la ficción, en el arte en general. Yo, que me considero como una aprendiz de feminista porque estoy ahí siempre escuchando y parando la oreja, poniendo a prueba también mis propias trabas y mis propios preconceptos, conceptos y búsquedas, me di cuenta de lo valioso que era para mí sumar al movimiento a través del arte y usar en el mejor sentido de la palabra las herramientas que me da, como tener una cámara enfrente, tener la posibilidad de producir una serie o qué voy a decir en una canción que construya y diga algo interesante. Me di cuenta que mi feminismo lo puedo explotar muy bien, o que por lo menos la mejor manera que tengo de sumar es desde ahí: desde mi trabajo y desde los espacios de trabajo. La construcción de equipos de trabajo donde el feminismo sea el motor, que esta serie es el claro ejemplo de eso.

Prime Video

Tamara, la de la ficción, es una mujer de 30 años que atraviesa una exploración casi antropológica del deseo y lo que realmente quiere. ¿Cómo conectaste con el personaje y cómo se fue construyendo?

Muy fácilmente. Generé mucha empatía con esa búsqueda, con esa necesidad de no caer por comodidad en un esquema de vida en el que realmente no creés o que realmente no querés. Y salir a buscar, ponerte incómoda para ver qué te pasa en esos lugares. Hay algo de eso en lo que yo creo y de alguna manera tengo en mi propia búsqueda, cómo voy aprendiendo y cómo voy pudiendo. Hay algo de esa búsqueda de Tamara en la que me veo de cierta manera reflejada. Entonces fue "fácil" para mí darle vida a esas preguntas que se hace este personaje, apoyada por supuesto gracias al guion y la inteligencia de Tamara y su mundo de filósofa. Yo no soy filósofa, soy una simple mortal. Entonces me ayudó mucho a comprender estas preguntas, pero son preguntas que a mí me resuenan, me son muy personales y muy cercanas.

Estás atravesando un gran momento en tu carrera, tanto en la ficción como en la música, y esta la definiste como "una de las experiencias más enormes" de tu camino artístico hasta ahora. ¿Por qué es así?

Quizás porque no había tenido nunca la experiencia de gestar un proyecto de cero. La había tenido un poco con mi música, eso de inventarte a vos ese mundo, pero a nivel ficción no lo había hecho. Eso me colocó en un lugar de entendimiento, aunque lo sabía, pero muy desde adentro, del laburo que es generar una pieza: confiar en eso que estás contando, armar el quipo justo y genial para eso que querés contar, la responsabilidad que es ponerle tu impronta, tu opinión o ser parte de decisiones claves de un proyecto grande y que cuenta todo lo que cuenta como este. Desde ese lugar sin dudas es de los proyectos que más me exigieron y a la vez más bonita es la sensación una vez que está hecho y ves que existe y que va a pasar. Eso lo transforma en uno de los proyectos más enormes. Por lo personal, por lo involucrada que estuve.