Está la lista de los 20 elencos que siguen en carrera en el Encuentro de Murga Joven

Veinte de los 39 conjuntos que iniciaron este año la actividad en el 24° Encuentro de Murga Joven avanzaron a una nueva instancia de esta movida cultural.

En el primer tramo, en el anfiteatro Washington “Canario” Luna (al costado del Antel Arena), en doce jornadas (del 15 al 27 de octubre) todos los elencos presentaron sus espectáculos ante un equipo de evaluadores que determinó que 20 de ellos avancen a la denominada “instancia final”.

Mencionados por orden alfabético, son:

Eterno linaje Felices pascuas Jorge La catinguda La corneta La debutante La lógica La mínima La peor La pochoneta La porfiada La promesa La sam sam sam La sandía de la torta La trojadera La resaka que te mantiene Sandale maludos Se mamó la ternera Sorda de un oído Tapa pulir

Fuente: montevideo.gub.uy

El nuevo segmento de la movida sucederá del miércoles 20 al sábado 23 de noviembre, en ese caso en el Teatro de Verano.

Este encuentro murguero, para elencos con componentes que deben tener de 16 a 35 años, es organizado por la Gerencia de Festejos y Espectáculos del Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo junto con el Taller Uruguayo de Música Popular (TUMP).

Juan Samuelle

Murga De la nada.

El jurado

El jurado está conformado por Jhoanna Duarte (en representación de las murgas participantes), Daniel Zeleniec (por TUMP) y Gabriela Gómez (por la Intendencia de Montevideo).

Pablo Barletta, gerente de Eventos del Departamento de Cultura de la IM, destacó la relevancia que el encuentro tiene para la intendencia: “Hay un muy fuerte énfasis en estimular todas las actividades culturales por parte del gobierno departamental, históricamente fue así”.

Añadió que siendo el carnaval una de las manifestaciones culturales más populares y arraigadas en la capital, “el apoyo al carnaval, considerado como un todo, es una de las políticas más importantes, que se desarrolla articulando con diferentes organizaciones”.

De ello es ejemplo el Encuentro de Murga Joven: “Un fenómeno con una lógica diferente, donde el carnaval y la juventud se llevan muy bien porque comparten una mirada crítica, una interpelación a lo establecido, a realidades de la sociedad; Murga Joven es además una movida que nutre al carnaval con artistas, incluso han surgido murgas enteras”.

Protocolo específico

Los espectáculos en el tramo inicial del encuentro sucedieron con base en el cumplimiento de un protocolo específico, relacionado con la emergencia sanitaria por covid-19. No se exigió certificado de vacunación, pero sí se indicó en el gradería qué asientos estaban habilitados, de modo de mantener un distanciamiento adecuado aunque es un escenario sin techo sobre la platea; se sugirió el uso de tapabocas; hubo varias puertas para el ingreso y egreso de público; no hubo venta de entradas, se accedió solo por invitación; y los integrantes de las murgas no podían realizar la clásica “bajada a la platea” tras la actuación, por lo que el espacio para saludos era en el exterior del tablado.

Esos detalles del protocolo fueron reiterados previo a cada actuación.

Teniendo en cuenta que el aforo fue reducido, las actuaciones están disponibles en el canal de YouTube del Departamento de Cultura de la intendencia.

Juan Samuelle

Uno de los "puntos violetas", en el "Canario" Luna.

Los puntos violetas

Durante este Encuentro de Murga Joven se implementó, una vez más, uno de los denominados “puntos violetas”, espacios donde se brinda información y asesoramiento sobre situaciones de violencia de género en ámbitos culturales. Se trata de una iniciativa de la intendencia, en coordinación con Mujeres del Carnaval.

Barletta recordó que los “puntos violetas” fueron instrumentados ya el año pasado, durante Murga Joven 2020.

“Está encuadrado en una política general de la intendencia, es algo articulado con la Dirección de Asesoría para la Igualdad de Género, tiene que ver con combatir la violencia en todas sus formas, en sus n manifestaciones”, expresó.

El balance de este emprendimiento “es altamente positivo”, remarcó.

El dato

En la edición N° 23 del encuentro, durante 2020 (se pudo realizar pese a la emergencia sanitaria), el jurado de entonces determinó que los mejores espectáculos fueron los brindados por las murgas: La Catinguda, Perlita Cucú, Tute y Conga, La sandía de la torta y La que entona el premolar.