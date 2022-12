"Estereotipo de bananero sarazero": Moria Casán disparó contra un participante de Gran Hermano

Moria Casán no se ganó el apodo de "lengua karateka" por nada. La vedete y capocómica argentina le respondió a uno de los participantes de Gran Hermano que aseguró en la casa que la artista lo había invitado a salir en medio del escándalo con su exmarido Luis Vadalá.

Walter Santiago, conocido como Alfa, es uno de los más escuchados cuando se trata de contar anécdotas. Este fin de semana el hombre de 60 años, que se dedica a la compra y venta de autos, empezó a contar su versión de un encuentro fortuito con Moria Casán cuando los dos estaban en sus autos y detenidos en un semáforo en rojo. "Para al lado mio un Mercedes 300 CE color bordó. Me quedo mirando el auto, se abre el vidrio y era Moria Casán".

Según dijo, él bajó su vidrio y gritó su nombre, a lo que Casán le habría respondido “¿Hola, cómo estás, bombón?” y la conversación continuó en torno al auto de la diva, que según dijo el participante le vendió un conocido. “¿Y a dónde va usted, bomboncito, ahora?”, le habría preguntado la artista. “Y yo justo había comprado unos bombones y los tenía en la guantera del auto. Tanto 'bomboncito', le tiro un bombón de auto a auto pero porque era Moria Casán. Nada más”, contó el participante en una reunión en el patio de la casa. Ella, según dijo, le invitó a tomar un café.

“‘Me estoy yendo a casa’, le dije, puse primera y me fui a la mierda, me fui a mi casa", agregó Alfa y dijo que cuando llegó le contó a su pareja lo que sucedió: "Mirá, me quiso levantar Moria Casán".

Cuando continuó con la anécdota, Alfa recordó que al otro día del supuesto encuentro prendió la televisión y se enteró del escándalo entre la artista y su –hasta entonces– marido Luis Vadalá. "Sale en todos lados el quilombo de Moria con Vadalá, que Moria lo había encontrado a Vadalá con una mina. Le había encontrado las conversaciones, las fotos, tenía las pruebas, tenía todo (...) Claro, si la tipa estaba conmigo, se iba a sacar fotos conmigo e iba a hacer de todo, para demostrar que Vadalá no la cagó, sino que ella lo cagó a él, porque viste cómo es Moria. De la que me salvé, y le comentaba a amigos míos”.

Como era de esperar, Casán no se quedó en silencio ante sus declaraciones. Su respuesta llegó a través de su representante, Maxi Cardaci, que publicó en sus redes las palabras de la diva: “Me impresiona cada vez más mi fama. No califica que conteste a un chabón encerrado con chaboncitos que quiere fama, con un estereotipo de bananero sarazero, cholulo perdido, demodé, con jean nevado, bragueta que le comienza casi en la garganta y bandana que le debe aplastar su mono neurona”.

“Por otra parte, no levanto gente cuando manejo, no tomo café, no digo bombón porque me parece superrrrrrr cachudo y si alguien me lo dice se me baja en el acto! no tuve nunca un coche rojo porque me da a RIVER y soy BOSTERA!!!. Bye amoros, consiguió lo que quería, que hablásemos de Él, me nombrás, te colgás y yo te doy un pase hermoso para que un día te sientas importante”, agregó.

“No consumo GH, adoro a DEL MORO que me parece SUPERRRRR y me da ternura que ALFA en su afán de notoriedad me nombre y flashee con una situación que imagina, pero me da ganas de que gane ÉL. Amé su trepada por una enredadera!”, concluyó.