Fuerte cruce entre Julio Ríos y Sebastián Giovanelli tras la eliminación de Uruguay: "¡Hablo de lo que yo quiero!"

El debate sobre la eliminación de Uruguay del Mundial de Qatar 2022 en la fase de grupos y la interrogante acerca de si el entrenador Diego Alonso debe continuar al frente de la selección generó un fuerte cruce entre los periodistas deportivos Julio Ríos y Sebastián Giovanelli, quienes co-conducen el programa Los 11 del 10 en Canal 10.

En determinado momento de la transmisión del sábado, Ríos se refirió al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso. "Le preguntaron a Alonso '¿por qué no hacés un sorteo, o por qué no llevás dirigentes de diferentes clubes?'. 'No no, yo traigo a los que yo quiero'", aseguró que respondió en una conversación el mandatario de la AUF.

Antes de que continuara esa frase Giovanelli, sentado a su lado en el estudio de Canal 10 en Montevideo, lo cortó y le dijo: "Julio estamos hablando de la política de la AUF cuando el equipo quedó eliminado adentro de la cancha. ¡Hablemos de fútbol!", se escucha en un video que fue captado por el usuario de Twitter Diego Silva (@diegosilva_lolo).



Cuando los perros de tu vecino se desconocen. pic.twitter.com/mpvWTAqKR2 — Diego Silva (@diegosilva_lolo) December 3, 2022



La interrupción de Giovanelli generó la molestia de Ríos, quien afirmó que "nadie" le iba a "poner un bozal". "¡Vos hablás de lo que vos querés, yo hablo de lo que yo quiero!", le espetó a su compañero, mientras Mauro Mas, Roberto Moar y Martín Charquero escuchaban la discusión desde el estudio instalado en Qatar.

"Qué bueno, vamos a hablar del 3-4-3, vamos a decirle a la gente que perdió porque en determinado momento no corrió el lateral derecho. Vos hablás de lo que vos querés, yo hablo de lo que yo quiero", le repitió Ríos, y Giovanelli le dijo que él no podía dar su opinión sobre lo que él quería porque si hablaba "de otra cosa" él le decía "que está mal".

El periodista, también conductor del programa Las Voces del Fútbol de Canal 5, negó esas acusaciones. "Yo te escucho a vos y te respeto. Puedo discrepar, pero nunca he dicho acá, ni a vos ni a nadie si podían hablar o no", le dijo a Giovanelli.

En ese momento Moar cortó la discusión desde Doha, antes de que Charquero tomara la palabra. "Nosotros también queremos decir algo Julio, sino nos quedamos solo mirándolos", le pidió el comentarista deportivo a su compañero.