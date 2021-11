Estoyanoff respaldó a Guzmán Pereira por haber ido a ver a Peñarol al clásico

El exjugador de Peñarol y actual de Fénix, Fabián "Lolo" Estoyanoff, respaldó a Guzmán Pereira, quien dejó a los aurinegros para defender a Wanderers y concurrió al Estadio Campeón del Siglo a ver el clásico el pasado domingo ante Nacional, lo que le costó muchas críticas de hinchas bohemios, perder el capitanato y no ser convocado este miércoles para el partido contra River Plate.

Estoyanoff subió en su cuenta de Twitter una fotografía junto a Guzmán Pereira, quien fue compañero suyo en Peñarol, y le dio el respaldo por haber ido a ver el clásico.

"Se trata de vivir y disfrutar de este hermoso deporte. De compartir un mate y disfrutar con tu familia mirando el fútbol que tanto nos apasiona, más allá del equipo en el que uno juega", escribió el Lolo.

Y añadió: "He visto muchos futbolistas mirando fútbol en tribunas en partidos que no eran de sus equipos. Inclusive he visto a Guzmán estando en Peñarol y siendo uno de los capitanes, yendo a ver a Wanderers. Aguante cabezón, que el fútbol y la pasión nunca muera".

Pereira publicó el martes, a través de la cuenta oficial de Wanderers, un pedido de disculpas para sus hinchas.