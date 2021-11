AUF justifica aumento récord de hasta un 600% para entradas de Uruguay-Argentina

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) disparó los precios de las entradas para el próximo partido de Uruguay por las Eliminatorias, que se jugará el viernes 12 de noviembre contra Argentina en el Estadio Campeón del Siglo, por la 13ª fecha del clasificatorio para el Mundial de Catar 2022.

Eso generó una indignación de muchos hinchas que se expresaron a través de las redes sociales.

Si bien incrementar el precio de las entradas es una práctica usual en las Eliminatorias, nunca antes se había incrementado tanto el valor de los boletos.

Las Eliminatorias suelen arrancarse con un precio de entradas y llegadas las instancias definitivas se aumentan. Y más en un clásico como Uruguay-Argentina. Esa tendencia se intensificó de cara al Mundial de Rusia con aumentos de hasta un 200%. Sin embargo, en esta ocasión se llegaron a incrementos de hasta un 600%.

El vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Gastón Tealdi expresó las razones que llevaron a decretar estos marcados aumentos.

"En primer lugar hay una escala de precios y la primera tanda de entradas (que arranca el viernes) tienen menos valor que las que se venderán a partir del próximo lunes. Además, con el descuento que se pueden adquirir con tarjeta BROU, el precio es bastante más bajo", expresó.

EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Messi, un valor agregado para el incremento de las entradas

"También es algo que tradicionalmente se hace y más en un partido con Argentina que tiene el valor agregado de la presencia de Lionel Messi, además de todas las figuras de la selección uruguaya", agregó.

"Además, en la AUF apostamos a darle un espectáculo a la gente, enmarcar al partido dentro de un show algo para lo cual el Campeón del Siglo es ideal. Contra Argentina se va a montar un show similar al que hubo en los partidos con Bolivia y Ecuador, pero se está trabajando en buscar algo distinto", dijo sin dar más detalles.

Para Sudáfrica 2010

Cuando comenzó el proceso de selección de Óscar Tabárez como entrenador de Uruguay, la AUF que presidía José Luis Corbo buscó una estrategia para cambiar el público que acompañaba a la selección.

En 1999, durante la disputa de la semifinal de Uruguay y Paraguay por el Sudamericano sub 17, en el Estadio Centenario, se generaron incidentes entre hinchas de Nacional y Peñarol en la Tribuna Ámsterdam.

Eso llevó a la AUF a tener que hacer durante años separación de hinchadas para los partidos de la selección, algo que se vivió tanto en las Eliminatorias para el Mundial de Corea-Japón 2002 como el de Alemania 2006.

Lo primero que decidió el ejecutivo que comandaba Corbo fue subir el precio de las entradas.

Uruguay comenzó su camino en las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica contra Bolivia, el 13 de octubre de 2007 en el Estadio Centenario.

Sudáfrica 2010 Precio Taludes $ 100 Ámsterdam $ 250 Colombes $ 250 Olímpica sin numerar $ 375 Olímpica numerada $ 500 América $ 675

Pablo García, entonces capitán de la selección declaró públicamente: “Los precios son un robo. Así la gente no puede ir, la gente está sin trabajo y tendrían que rebajarlas". Y cuando le preguntaron si los jugadores podían interceder para lograr rebajas, respondió: "Ahí nosotros no pintamos nada, no nos van a hacer caso. Somos jugadores, estamos pintados, siempre estamos pintados”.

Tabárez, en cambio, declaró: “Me gustaría jugar en un estadio lleno y que la gente aliente del primer al último minuto, algo que nunca sucedió, que sea todos a favor, pero si no es así tenemos que estar preparados para todas las circunstancias. Este es un asunto futbolístico. Y si nosotros cumplimos con lo futbolístico, el hincha se va a enganchar”

¿Qué pasó cuando llegó el partido con Argentina?

Leonardo Carreño

Se prepara un show para los hinchas

No se vendieron taludes, se mantuvo el precio de las cabeceras pero se aumentaron notoriamente los valores en la Olímpica en un 33%, la Olímpica numerada en un 40% y la América en un 48%.

¿Resultado? Igual se jugó a estadio lleno. Uruguay tenía la chance de mandar a la Argentina dirigida por Diego Armando Maradona con Lionel Messi en cancha y clasificar directo al Mundial. Pero ocurrió todo lo contrario. Los argentinos ganaron 1-0 con gol de Mario Bolatti.

Contra Argentina Precio Ámsterdam $ 250 Colombes $ 250 Olímpica sin numerar $ 500 Olímpica numerada $ 700 América $ 1.000

Para el Mundial de 2014, los precios aumentaron en las Eliminatorias luego del suceso del cuarto puesto de Sudáfrica 2010 donde se generó una gran comunión entre el hincha y la selección.

Para Brasil 2014 Precio Taludes $ 150 Ámsterdam $ 400 Colombes $ 400 Olímpica sin numerar $ 650 Olímpica numerada $ 900 América $ 1.300

El precio se mantuvo estable durante las Eliminatorias y cuando llegó el partido contra Argentina no fueron modificados.

Para el Mundial de Rusia 2018 así fueron los precios del primer partido de locatario, contra Colombia, luego de la modificación del fixture en el que Uruguay arrancó jugando de visitante contra Bolivia en La Paz. Los mismos tuvieron aumentos mínimos e incluso una rebaja simbólica en las cabeceras.

Para Rusia 2018 Precio Ámsterdam $ 390 Colombes $ 390 Olímpica sin numerar $ 650 Olímpica numerada $ 990 América $ 1.490

Eso sí, cuando llegó el clásico con Argentina, los precios se dispararon en un aumento comparable al que se hizo en esta ocasión.

Las populares se aumentaron a un poco más del doble de precio. La Olímpica numerada se incrementó en un 170% y la América en un 220%.

Para Rusia 2018 Precio Ámsterdam $ 820 Colombes $ 820 Olímpica sin numerar $ 1.390 Olímpica numerada $ 2.150 América $ 3.290

Las Eliminatorias de Catar 2022 empezaron en octubre de 2020 en plena pandemia de coronavirus y el público recién fue habilitado a ingresar a los estadios en los partidos contra Bolivia y Ecuador que se jugaron en setiembre pasado en el Campeón del Siglo. Estos fueron los precios.

Bolivia y Ecuador Precio Güelfi $ 440 Cataldi $ 440 Damiani $ 590 Henderson $ 1.190

Contra Colombia, partido jugado en octubre en el Gran Parque Central, hubo un notorio incremento.

Colombia Precio Abdón Porte $ 690 Héctor Scarone $ 690 Codo $ 890 Atilio García $ 990 Atilio García central $ 1.390 José María Delgado $ 2.150

El incremento siguió para el partido con Argentina que se jugará el viernes 12 de noviembre.

Leonardo Carreño

El aumentó trepó esta vez a un 600%

Se fijó un precio de venta que se abrirá el viernes a la hora 14:00 pero que desde el miércoles se puede comprar con un descuento de 20% para poseedores de tarjeta BROU.

Argentina Precio Güelfi $ 1.250 Cataldi $ 1.250 Damiani alta $ 2.450 Damiani baja $ 2.750 Henderson $ 4.890

El lunes de la semana próxima, las entradas subirán de precio con los siguientes valores:

Güelfi $ 1.790 Cataldi $ 1.790 Damiani alta $ 3.500 Damiani baja $ 3.950 Henderson $ 6.990

Comparando estos últimos precios con respecto a los de la misma Eliminatoria (en este caso Bolivia y Ecuador), sufrieron un aumento nunca antes experimentado.

Las populares cuadriplicaron su precio. La Damiani sale seis veces más cara, al igual que la Henderson.

La venta final de entradas determinará si la arriesgada estrategia de la AUF fue o no exitosa.