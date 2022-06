Evalúan sacarle la llave de Punta del Este a Jorge Rial

Ya en 2008 la entrega de las llaves de la ciudad de Punta del Este al conductor Jorge Rial había despertado una polémica en el sector turístico y entre los vecinos de la zona. Ahora, después de una serie de declaraciones del exIntrusos sobre el balneario de Maldonado reavivaron la discusión y las quieren de vuelta.

"La televisión que está indignada es la que lo difunde. No vi nunca un programa uruguayo, ni siquiera del Sodre, que sea sobre el Punta del Este cultural. Todos son cholulos al mango. ¿De qué se asombran?", declaró a Observa Mario Costa, presidente de la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este a El Observador en aquel entonces.

Cuando se le entregaron las llaves del balneario a Rial se argumentó que era porque "apoya permanentemente al balneario con comentarios positivos en sus programas de televisión, además de tener inversiones en la zona desde hace más de una década". En la misma ceremonia también fueron galardonados los empresarios brasileños Mario Cohen y Henning Duch. Costa había argumentado que habían sido elegidos por ser "buenos vecinos de Punta del Este y porque son personas que pueden hacer trascendente el hecho en la región".

Hasta 2008 la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este tenía por costumbre homenajear a diferentes personalidades de la comunidad o visitantes del ámbito de la política, el arte o el deporte con la entrega de las llaves de la ciudad. Desde entonces se le quitó a la organización la potestad de entregar la distinción y se estableció que únicamente la Intendencia de Maldonado, con la aprobación de la Junta Departamental, podría hacer entrega de las llaves de Punta del Este.

"La llave que hoy tiene Jorge Rial fue la última entregada en Punta del Este, quedando como leyenda urbana ¨la maldición¨, por este cierre tan inesperado", escribió en Montevideo Portal el cronista Gustavo Descalzi.

En los últimos días, después de una serie de declaraciones que le valieron un enfrentamiento con la diva argentina Susana Giménez, un grupo de vecinos evalúa la posibilidad de pedírselas de vuelta.

"Le va a ir mal en el teatro en Uruguay. Allá siempre a los argentinos les va mal", dijo Rial en una entrevista con Los Ángeles de la Mañana (LAM) acerca de la temporada teatral que la diva argentina va a encabezar en el Hotel Enjoy Punta del Este a partir del 15 de julio con Piel de judas.

Luego, en una columna de opinión en Argenzuela, el programa que conduce en Radio 10, consideró que en Punta del Este "fracasan todos" los artistas que llegan a hacer temporada teatral. "En Punta del Este fracasan todos. Pregúntenle a Gasalla o a los Midachi cuando fueron. Por dos razones: no es una plaza teatral y está lleno de ricos que no pagan nada, quieren que los inviten a todos lados".

Vecinos e integrantes de distintas colectividades puntaesteñas consultaron a la Dra. Lucia Bagnasco para tomar acciones legales o administrativas para poder retirarle la distinción al conductor argentino. "Acá lo que duele es que este buen señor diga que 'todos los que van a punta del este son ricos y ratas', tiene otra que dice que 'los que van a punta del este son solamente ratas' o que 'van a punta del este a evadir impuestos'. Yo no sé pero las hijas del sr Rial siguen viniendo a sus departamentos acá", dijo Bahgnasco en el programa de espectáculos Algo Contigo de Canal 4.

"Primero no se lo tendrían que haber dado. Hay muchas personalidades, argentinos, italianos, alemanes, que podían haber recibido la llave. Sin ir más lejos Pancho Dotto", consideró la abogada y señaló que "quien sea que viene acá tenga un peso, tenga dos o millones, es recibido con los brazos abiertos y son de todas las escalas sociales".

La abogada señaló que pedirán datos del expediente para luego solicitar una reunión con la Liga de Fomento para evaluar cómo continuar: si solicitar un "acto de retiro" o "dejar que este señor se siga peleando solo". "No se si no es darle más importancia de la que tiene a esta persona", agregó.

El excompañero de Rial, Luis Ventura, también opinó sobre el tema y desde Londres habló con sus compañeros de A la tarde. "Siempre estaba incómodo, se lo notaba así. Le molestaba la arena, no le gustaba el agua, se agarraba una sombrilla y se quedaba abajo de la sombrilla todo el tiempo porque no se sentía muy a gusto. Entonces no me extraña para nada esto que quieren hacer de sacarle las llaves de Punta del Este porque no les tenía ninguna simpatía ni ningún cariño. Al contrario, para disfrutar siempre elegía otros destinos", concluyó.