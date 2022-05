Susana vs. Rial: de "caricatura deforme" a "mala persona", el enfrentamiento entre la diva y el exIntrusos se tensa cada vez más

El vínculo entre Susana Giménez y Jorge Rial se ha ido tensando cada vez más en los últimos días, al punto que la diva le anunció al conductor que empezará un juicio en su contra "por mala persona".

Todo comenzó cuando, tras ser consultado por el programa de espectáculos Los Ángeles de la Mañana (LAM) de América, Rial se refirió a Susana Giménez, quien había sido homenajeada en los premios Martín Fierro por sus 35 años de televisión. "Para mí, la gran diva es Mirtha (Legrand). Más que Susana. Porque Mirtha es un ejemplo. Susana, no. Susana no me gusta: no me gusta lo que dice, no me gusta cómo lo dice, me parece despectiva. Se caga en la gente que la ve", criticó.

"Le va a ir mal en el teatro en Uruguay. Allá siempre a los argentinos les va mal", dijo el exconductor de Intrusos acerca de la temporada teatral que la diva argentina va a encabezar en el Hotel Enjoy Punta del Este con Piel de judas.

Una vez en Buenos Aires Susana se reunió con varias amigas a cenar y a la salida del restaurante fue entrevistada brevemente por un móvil de Intrusos. “Jorge Rial habló de vos y del teatro que vas a hacer en Uruguay”, dijo el movilero después de hablar con la actriz sobre su momento profesional. “Ay, que se vaya a la mierda", reaccionó Susana al tiempo que hacía un gesto con el dedo medio a cámara: “Mirá, Rial”, acotó.

Rial entonces tomó la palabra al comienzo de Argenzuela, el ciclo que conduce en Radio 10, y comenzó un programa refiriéndose a la artista: "Susana se convirtió en una caricatura de sí misma. Una caricatura deforme, una caricatura mal hecha. El peor trabajo de un dibujante. Estoy seguro de que se debe haber visto y no se debe haber gustado. Una señora que putea y muestra el dedito".

"En medio de la pandemia decide exiliarse en su mansión de Uruguay y a partir de ahí hacer un derrotero de barbaridades sobre un país, que es su país natal, que es el país que la hizo importante, grande y millonaria", dijo el conductor luego de considerar que la gente "ya no la quiere como antes".

"Ella vive en su mundo. Es fácil vivir en Barrio Parque o en Punta del Este. No tenés contacto con la realidad, Susana hace años que no tiene contacto con la realidad", agregó.

Además consideró que en Punta del Este "fracasan todos" los artistas que llegan a hacer temporada teatral. "En Punta del Este fracasan todos. Pregúntenle a Gasalla o a los Midachi cuando fueron. Por dos razones: no es una plaza teatral y está lleno de ricos que no pagan nada, quieren que los inviten a todos lados".

Ahora, la diva subió la apuesta y anunció que tomará medidas legales contra Rial. "¿Quéres que le diga algo a Jorge?”, le preguntó un notero de LAM a Susana antes de que viajara para Uruguay. “¿A qué Jorge?”, respondió intrigada y él contestó: “¡A Rial!”. “Sí, que hablé con (el abogado Fernando) Burlando y le voy a hacer un juicio por mucha guita, para dejarlo en la calle por mala persona”, dijo Susana.

El movilero entonces le recordó a la diva que Rial dijo que “no está muy conectada con la realidad”. A lo que ella respondió: “Él está poco conectado con la realidad”.

Rial entonces aprovechó su programa Sobredosis de TV, que va por C5N, para opinar. "A mi la ideología de Susana no me importa. Todos sabemos de qué lado está. Esta bien y es respetable. Sí me molesta ese concepto de país de mierda porque nos involucra a todos en ese concepto de país de mierda. Un país de mierda está lleno de gente de mierda y no es así", arrancó.

"Ella es uruguaya y lo dice con absoluta tranquilidad y alegría porque es una manera de evadir impuestos también. No quiere pagar el impuesto a la riqueza que pagaron otros que no tienen ni el 10 % de lo que tiene ella", apuntó Rial.

"Ahora me amenaza con un juicio. No tengo ningún problema Susana, vamos a tribunales, no sé por qué, pero vamos. ¿Dónde va a ser el juicio, Susana? Va ser en este país de mierda, en los tribunales de mierda, con la justicia de mierda, porque si es un país de mierda todo es una mierda", respondió con un tono irónico y agregó: "¿Va ser en Punta del Este, en Uruguay, en tu país de adopción? Donde no son una mierda como nosotros y son superiores a nosotros. ¿O en Miami?".