Excelente venta de Pantalla Uruguay

Firme y demandado estuvo el mercado en una nueva instancia comercial de Pantalla Uruguay, en el marco de una subasta que dejó muy conforme a todas las firmas participantes.

Federico Jaso, integrante del consorcio, comentó que fue “otro excelente remate de Pantalla Uruguay”, que se desarrolló de la mano de un mercado firme, con mucha demanda y con subas en prácticamente todas las categorías respecto al remate anterior.

El director de Jaso & Jaso Negocios Rurales informó que se colocó un 97% de la oferta del remate.

Puntualizó que se vendió el 100% de los terneros con una suba en su valor de 5% respecto al remate anterior. En esta ocasión tuvieron un valor máximo de US$ 2,98 por kilo y una media de US$ 2,39.

Los novillos de uno a dos años también experimentaron una suba de 5%. Hicieron un precio máximo de US$ 2,16 y obtuvieron un valor promedio de US$ 2,14.

En tanto, las vacas e invernada subieron un 1% y cotizaron US$ 1,66 por kilo.

Las terneras subieron 2,5% y promediaron US$ 2,24.

Las vaquillonas sin servicio también aumentaron un 2,5% y obtuvieron una media de US$ 2,06.

Una vez más Pantalla Uruguay operó con subas de valores.

Jaso, rematador del este del país, destacó que los obtenidos en esta instancia son precios formados 100% entre productores ya que no estuvo operando la exportación en pie.

Además, hizo especial hincapié en que son valores al contado y sin descuento financiero.

La comercialización, que fue la N° 205 de Pantalla Uruguay, se concretó el jueves 27 como es clásico desde la Rural del Prado y con una oferta original de 8.000 vacunos. La financiación estuvo a cargo del banco Itaú y, según comentaron operadores del consorcio, hubo una destacada participación de inversores operando en el local o a distancia, en ese caso siguiendo los lotes por TV Cable, Internet y los canales 661 y 1661 de DirecTV.

El próximo desafío

Desde Pantalla Uruguay se informó a El Observador que la próxima actividad, que será la venta N° 206, se programó para el miércoles 31 de julio. La oferta, como es tradicional en el caso de esta pantalla, contará con la “certificación certificada” de Estudio 3000.

Por más detalles, ingresar en pantallauruguay.com.uy.

Los resultados