Exdiputado argentino compró la mansión de Susana Giménez en Punta del Este y planea instalar un laboratorio de cannabis medicinal

El rancho estilo californiano que Susana Giménez mandó a construir en 2013 en Laguna Garzón (Punta del Este) y que puso a la venta hace cinco años porque nunca reemplazó el valor afectivo que siente por La Mary, su otra casona en el balneario, finalmente consiguió nuevo dueño. Y le dará un uso inesperado en esa zona residencial.

El emprendedor Facundo Garretón, exdiputado argentino por Tucumán del partido opositor macrista Cambiemos y fundador de la plataforma InvertirOnline, pagó US$ 4,6 millones por el inmueble que tiene 800 metros cuadrados cubiertos, más otros 400 entre galerías y patios. El precio de venta original era de US$ 12 millones.

Según reveló El Cronista a principios de 2020, "Garretón decidió volver al mundo emprendedor, esta vez como socio de 'una empresa orientada al wellbeing', como él la define, que produce cannabis medicinal en Uruguay teniendo en cuenta el impacto social y ambiental.

Casi un año después de confirmar que había reunido US$ 1,5 millones para ese proyecto, ahora se sabe que ese centro pionero en la investigación, cultivo y desarrollo de cannabis medicinal en la región aprovechará las 110 hectáreas del predio que Susana bautizó La Tertulia. De acuerdo al anticipo del citado medio argentino, Garretón ya está produciendo cannabis medicinal "en granjas de mujeres de cooperativas del interior de Uruguay a las cuales se capacita y se les hace un seguimiento a través de una aplicación. Empezaron con una hectárea divida en tres granjas pero este año llegarán a 10 hectáreas en 13 granjas".

Emplazada en la cima de una colina, la mansión fue construida con piedras del lugar. Las paredes están recubiertas de madera y los pisos son de cemento alisado. Todo, siguiendo criterios de arquitectura sustentable para respetar el predio de 110 hectáreas.

Susana Giménez en Garzón

Tiene una sola planta pero cuenta con varios desniveles que acompañan la ondulación del terreno. Rodeada de un entorno natural casi virgen, la casa tiene seis dormitorios en suite, amplios livings y varios espacios para el relax, como una piscina de roca natural.

Pese a sus encantos, La Tertulia nunca enamoró a Susana Giménez, quien prefiere usar La Mary como su residencia en Uruguay. Ubicada a la altura de la parada 25, la propiedad tiene una superficie de 1.500 metros cuadrados, está rodeada de abundante vegetación y valuada en US$ 15 millones.

