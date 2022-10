Exdirectora de Centros MEC ganó juicio contra decisión de la exministra María Julia Muñoz, a la que acusa de “maquiavélica” y “psicópata”

Tras cuatro años de litigio judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le dio la razón a una exdirectora de los desaparecidos Centros MEC, que sostenía que había sido despedida por una decisión arbitraria de la entonces ministra María Julia Muñoz y la directora de esa repartición, Glenda Rondán.

En concreto, Monica Botti había denunciado que la habían radiado de su cargo luego de que se negara a cumplir la orden de militar para el Frente Amplio desde Centros MEC.

“Cuando comencé el juicio deseaba que las personas que me faltaron el respeto, me denigraron y humillaron mintiendo, tuvieran el castigo que se merecen y que aprendan a no volver hacerlo a otros”, escribió Botti, la vencedora en el juicio, en un blog personal.

“¡Este tipo de personas cuando llegan al poder pierden el norte y aprovechan ese ‘poder’ para su propio beneficio! ¡Se olvidan que cuando se está trabajando en el Estado se trabaja para el pueblo, para el país, no para un sector de la población! Lamentablemente nos encontramos en la política con seres maquiavélicos, psicópatas integrados, que usan y abusan de su poder”, agregó Botti.

Consultada respecto a si se refería a Muñoz y Rondán en esa cita, Botti respondió: “Sí, por supuesto”.

Rondán prefirió no responder los dichos de Botti. Muñoz bloqueó el celular de este periodista en 2019, tras hacerle llegar una pregunta sobre este caso. Otro colega de El Observador intentó recoger su opinión, pero no respondió.

“No hay una razón”

En enero de 2019 El Observador informó que Botti había recurrido la decisión del MEC de dejarla cesante ante el Tribunal de lo Contencioso. Sostenía que, en una cena en un restaurante de Melo con Muñoz, Rondán y el diputado frenteamplista Alfredo Fratti se le había ordenado que pusiera a los Centros MEC de su departamento a militar para el Frente Amplio. Y que la cesaron por no aceptarlo.

En un informe publicado entonces sobre la situación de Centros MEC, otra excoordinadora -Ana Giménez, del departamento de Rocha- relató que había renunciado luego de que también se le ordenara trabajar para el Frente Amplio.

Para que Botti triunfara en el juicio ante el TCA fue fundamental un audio que presentó como prueba, cuyo contenido había sido divulgado por El Observador el 10 de setiembre de 2019.

La grabación corresponde a una reunión que mantuvo con Fernando González, entonces adjunto a la dirección de Centros MEC.

“La ministra nos dijo ‘no quiero que Mónica Botti siga siendo la coordinadora del departamento de Cerro Largo’”, le dice González a Botti en la grabación.

En el audio, Botti insiste una y otra vez en conocer las razones de su desplazamiento como coordinadora, pero González siempre responde: Muñoz “no nos dio el argumento”.

“El argumento es ‘no la quiero más’. Ese es el argumento. Tuvo que ver seguramente la discusión de la otra vez, pero no creo que sea solamente eso. Hasta ahí... Yo puedo suponer que hay también presiones de Fratti y compañía. Seguramente las hay”, agrega González.

En la grabación se escucha a Botti decirle a González: “A mí me tienen que dar un argumento para cambiarme de lugar”. No es suficiente “el antojo de una persona que tiene poder, y que está mal usando el poder”.

González responde: “Nosotros preguntamos y (el argumento) es no la quiero, quiero que haga otra tarea. (...) Es esa la situación que tenemos”.

González admite en el audio que no hay una razón clara para desplazar a Botti: “La situación es esa. Eso no es un argumento. Eso está clarísimo”.

Botti le retruca, en referencia a Muñoz: “Estamos basándonos en una mujer que tiene en este momento un poder que lo está usando mal”.

“Como lo ha usado siempre”, responde González.

“Desviación de poder”

En la reunión grabada, Botti le recuerda a González que está en situación de “provisoriato” y que en breve tendría que dar una prueba clave para quedar como funcionaria pública efectiva o ser desplazada del ministerio.

González le dice que la prueba la tomará la Oficina de Servicio Civil y tendrá todas las garantías. Pero Botti le recuerda que, junto con esa prueba, también será considerada una evaluación de sus superiores, que podría eliminarla de ser negativa. Y le pregunta a González qué actitud tomaría si la ministra le ordenara evaluarla de mala manera.

-“Veré”, responde González.

-Contéstame ahora Fernando -lo intima Botti.

-Veré cuáles son mis límites.

La conversación fue premonitoria, porque Botti obtuvo un excelente puntaje en todas las pruebas, salvo en la evaluación de sus superiores, que fue pésima, apenas 9 puntos en 30.

Sin embargo, existían múltiples documentos que atestiguaban que Botti era una funcionaria muy bien considerada.

Rondán había dicho a Canal 12 de Melo el 2 de julio de 2013 que tenía “el orgullo" de decir que su departamento "es el mejor evaluado desde el ministerio por cómo se han manejado los Centros MEC”.

El periódico local El Profesional había informado el 27 de mayo de 2016: “La profesora Glenda Rondán dijo que en Cerro Largo el Centro MEC funciona bien ‘en primer lugar porque la coordinadora –Botti- es brillante’”.

El 8 noviembre de 2016, en el Canal 12 de Melo, Rondán había reafirmado que gracias a Botti los Centros MEC en Cerro Largo funcionaban “espectacularmente bien”.

El fallo del TCA, publicado parcialmente el jueves 6 por el semanario Búsqueda, establece que en nueve años de desempeño no existían observaciones sobre el trabajo de Botti y que “su superior debió explicitar en forma previa y fundada los motivos por los cuales resultó con tan baja calificación” en la prueba que determinó que perdiera su puesto.

El puntaje de esa evaluación es “llamativamente bajo” y no se lo justificó de ninguna manera, sostiene la sentencia, firmada por los jueces Luis María Simón, Eduardo Vázquez Cruz, William Corujo Guardia, Selva Anabella Klett Fernández y Nilza Salvo López de Alda.

“En definitiva, a juicio del Tribunal el vicio en los motivos y la desviación de poder constatada, tornan ilegítima la evaluación a la que fue sometida la accionante, y el consecuente acto aprobatorio”, remata la sentencia, que anuló la resolución que cesó a Botti.

La defensa del MEC esgrimió que no podía usarse como prueba el audio presentado por Botti, pero el Tribunal estimó que sí, por no tratarse de una conversación íntima, sino de un intercambio entre dos funcionarios públicos respecto a su trabajo.

Rondán dijo a El Observador que de ninguna manera cuestionará un fallo de la justicia. “Nunca lo hice en toda mi vida. Si el Tribunal falló así por algo será. Es un hecho administrativo sobre el que puede haber diversas visiones”.

Sostuvo que la sentencia “apenas la roza”. “Yo no estuve en el tribunal, no estuve en esas conversaciones, estuve muy por fuera de todo eso”.

Sobre los dichos de Botti, Rondán no quiso emitir juicios: “Que escriba y que diga lo que quiera, yo tengo la conciencia muy tranquila. No voy a volver sobre la cena, ni a explicar otra vez que Mónica era del Frente Amplio, ¡qué le iba a pedir a Mónica que militara para el Frente, si ella incluso había integrado la Mesa Política de Cerro Largo!”.

Tras todo el episodio Botti abandonó el Frente Amplio y en las últimas elecciones municipales militó para la candidatura de José Yurramendi, quien ganó la intendencia de Cerro Largo para el Partido Nacional.

Sin embargo, Botti ya no milita para los blancos, tras sufrir un nuevo desencanto. “Mis ideales parece que no tienen lugar en esta sociedad”, dijo.

Hoy trabaja en la Intendencia de Cerro Largo en un puesto alejado de lo cultural: la Dirección General de Maquinarias y Vehículos. Todavía no decidió si volverá al MEC u optará por un resarcimiento económico que la compense.

El ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira dijo a Búsqueda que el MEC reconoce el fallo y buscará reparar el daño causado.