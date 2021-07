Da Silveira defendió eliminación de Centros MEC: "Eran una especie de República Independiente"

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, defendió este lunes en el Parlamento la decisión del gobierno de eliminar los Centros MEC y sustituirlos por otro "estilo de trabajo".

"Es un programa que se había vuelto enormemente problemático, se eliminó", aclaró el jerarca al comparecer ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas.

Da Silveira habló, entre otros aspectos, de "dificultades enormes" que los Centros MEC planteaban en cuanto al manejo de recursos. Según su versión, eran una "especie de República independiente" y seguían políticas que "no coincidían" con lo que planteaba la secretaría de Estado.

Da Silveira recordó que desde el año pasado se trabaja en un lema: "un solo ministerio". Eso va, dijo, desde definir políticas que vinculen a todas las unidades ejecutivas hasta tener un manejo presupuestal común que permita que las diferentes reparticiones se apoyen entre sí, en lugar de que cada una funcione "como si las demás no existieran".

El ministro insistió en que allí hubo "mal uso de lo fondos públicos". Los Centros MEC fueron de las primeras unidades en las que las nuevas autoridades del ministerio pusieron el foco el año pasado.

También en el Parlamento, Da Silveira había relatado en 2020 que "estamos haciendo inventarios de cosas que no estaban inventariadas y que no sabemos qué proporción representan del total que se compró con dineros de Centros MEC; porque no se inventariaban computadoras, módems, aparatos de televisión, etcétera".

Según el jerarca había "teléfonos celulares repartidos por toda la República" sin un criterio fijo y "en manos de gente que cuando uno la llamaba no se sabía qué vinculación tenía con el asunto". El ministro también contó que tuvieron que "salir a buscar" dos autos porque "no había noticias de ellos".

Por otra parte, el ministro anunció que a partir de esta semana se comenzará a trabajar en el rediseño de una currícula en formación docente, en relación al objetivo de que esa carrera pase a contar con título universitario.