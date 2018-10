Expectativa de exportadores uruguayos por las señales que enviará Bolsonaro

El sector exportador aguarda conocer cuáles serán realmente los primeros pasos que dará el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. Ya desde su triunfo en la primera vuelta el dólar comenzó a moderarse y se ubicó por debajo de los 4 reales. El tipo de cambio puede favorecer a algunos sectores productivos, como el automotriz, que perdieron competitividad para ingresar al país vecino. Además, el probable fortalecimiento en los próximos meses del real genera buenas expectativas al sector turístico pensando en la próxima temporada.

En el acumulado entre enero y octubre de este año, las exportaciones de bienes hacia Brasil sumaron US$ 1.022 millones con una caída de 8,7% respecto al mismo período de 2017, según datos aduaneros. De todas formas, el país vecino sigue en el podio de los compradores productos uruguayos y solamente es superado por China.

Por tanto, se espera conocer los planes de Bolsonaro, la reacción del mercado después de su triunfo y cómo se comportará el tipo de cambio en el futuro. Hasta fueron pocos los mensajes dirigidos hacia el comercio regional, pero sí mostró su intención de transitar el camino de nuevos acuerdos bilaterales y eliminar barreras arancelarias a las importaciones. Bolsonaro, no fijará un objetivo para el tipo de cambio pero sí buscará que sea más predecible, anunció este lunes su futuro jefe de gabinete. Las declaraciones de Onyx Lorenzoni parecieron hacer referencia a una entrevista que dio Bolsonaro la semana pasada, en la que afirmó que el Banco Central tendría una meta para el real. Después, pocas pistas más.

Exportadores expectantes

Consultada por El Observador la presidenta de la Unión de Exportadores (UEU), Andrea Roth, señaló que “no está clara la política económica o comercial del nuevo presidente de Brasil por lo tanto corresponde esperar por las definiciones que tome la nueva administración”. Recordó que trascendió que la nueva administración brasileña no tiene un interés particular en el Mercosur. “Sin embargo esto no significa que haya cambios importantes, ya que hasta ahora el bloque no ha funcionado como quisiéramos”, dijo Roth.

Además, mencionó que Bolsonaro buscará realizar reformas, bajar el déficit fiscal e intentar posicionar a Brasil en el mundo. Eso, para la empresaria puede verse desde dos perspectivas. “Por un lado el riesgo de un país que podría ser más competitivo y que si no mejora la uruguaya será más difícil exportarle y competir con él en le mundo; por otro, si efectivamente tiene un crecimiento por ser más competitivo, sumarnos a ese tren y comerciar más con Brasil”, expresó.

“Dependerá de cómo se plante el nuevo gobierno brasileño y la respuesta que se puedan dar desde Uruguay a los nuevos desafíos”, finalizó Roth.

El rubro lácteo es el que figura como tercer exportador hacia Brasil con colocaciones de leche en polvo y entera por US$ 73 millones en lo que va del año. El gerente comercial de Estancias del Lago, Martín Berruti, indicó a El Observador que las “relaciones con el país norteño van a proseguir de buena forma y que se van a afianzar los lazos. El Mercosur es una herramienta muy importante para ellos también”. Entonces, entiende que no debería haber cambios de escenarios con la llegada de Bolsonaro.

La industria automotriz fue una de las que tuvo vaivenes comerciales con Brasil en los últimos años. Primero, se vio afectada por políticas proteccionistas aplicadas en el país vecino para impulsar el desarrollo interno del sector. Superado ese trance con la firma de un acuerdo automotor de libre comercio, fue el tipo de cambio que complicó a los exportadores uruguayos que perdieron competitividad por sus costos en dólares. Uno de los casos fue el de Lifan, que dedicaba su producción para ese mercado. Desde junio ya no ensambla vehículos para Brasil y únicamente está enviando unidades que estaban en stock para cumplir con contratos ya pactados.

El vicepresidente de la compañía china en Uruguay, Pablo Revetria, dijo a que el tipo de cambio es una de las variables que más afecta el comercio con Brasil y por tanto si hay cambios en la política monetaria y en los mercados que fortalezcan al real cuando asuma el nuevo presidente.”Quiero creer que no va a haber grandes cambios; lo que sí hay que trabajar para restablecer un poco el equilibrio comercial porque por la devaluación del real el intercambio en el sector automotriz quedó muy desfavorable para Uruguay”, sostuvo el empresario.

El turismo necesita estabilidad

El recorrido del real en los próximos meses también será un tema que mirará de cerca el sector turístico. El presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Juan Martínez Escrich, señaló a El Observador que lo más importantes que los países vecinos tengan una política económica y social estable. “Primero porque elimina incertidumbres y efectos psicológicos que puede tener la gente a la hora de salir de vacaciones y también para lograr un equilibrio económico que le permita a la población saber dónde está parada y si puede invertir en turismo o no”, explicó.

“El tema es que estén claras las reglas de juego para poder actuar en consecuencia; si se fortalece el real vamos a tener más turismo del lado brasileño”, señaló Martínez Escrich. Por último, sostuvo que tendrá que haber una “señal de que Brasil es un país hermano y más allá de lo político partidario, las relaciones comerciales y sobre todo la del turismo tienen que ser excelentes como fueron siempre, sin importar los colores políticos”.