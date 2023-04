Experto español dio recomendaciones a la IM para organizar espectáculos públicos: esto dijo sobre agresiones sexistas y accesibilidad

Organizar cualquier espectáculo público requiere de planificación. Antes, durante y después del evento y sea el que sea: música, teatro, danza, circo, deportes. Los organizadores tienen que atender desde los grandes asuntos hasta los mínimos detalles, como la señalización o la cartelería que habrá en el lugar. Porque más allá de la estética, el asunto es la seguridad.

De eso les habló un experto español a los inspectores de Convivencia Departamental de la Intendencia de Montevideo (IM). Raúl Valera, un docente del Posgrado en Seguridad en instalaciones y Eventos deportivos y recreativos de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) viajó desde Madrid a Montevideo y los capacitó sobre cómo actuar en espectáculos públicos ante olas de calor, los mensajes que se le puede dar al público durante el evento, los videos con recomendaciones previas, cómo prever el acceso a las personas mayores o discapacitadas y cómo actuar si hay agresiones sexistas.

Valera estaba en un evento y un padre estaba cambiando a su hijo en un escalón de una escalera. Entonces, le preguntó por qué no lo cambiaba en el baño y el hombre le dijo que no había en el baño, que solo había en el de mujeres. Valera incluyó la recomendación en los protocolos que les transmite a sus alumnos y en España la idea se extendió. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid puso cambiadores en todos los baños de hombres de sus edificios públicos.

En la capacitación a los inspectores de la IM, el español también les explicó cómo actuar ante agresiones sexistas en los eventos. "Les transmití que no hay que revictimizar a la víctima, cómo se realiza el protocolo de actuación con la víctima y con el agresor", contó Valera a El Observador.

Entre las recomendaciones, está "no empatizar en ningún término con el agresor" y seguir pautas de conducta con la víctima como "no acusarla si ha tomado bebidas alcohólicas, ni que ha sido por su culpa, ni por la vestimenta que lleva o por la actitud que haya tenido de acercamiento o porque simplemente la estaba pasando bien. Que en el caso de la víctima no se entienda como una provocación" hacia el agresor, explicó.

A su vez, Valera recomendó instalar "puntos violetas" y que los locales o eventos adhieran a los "protocolos de buenas prácticas" que acreditan que los funcionarios encargados de la seguridad del lugar recibieron capacitaciones sobre cómo actuar en caso de emergencias.

El experto también expuso sobre la planificación de eventos que incluyan a personas mayores o discapacitados y recomendó, por ejemplo, colocar los mostradores de las barras de bebidas a una altura baja para que las personas en sillas de ruedas puedan hacer los pedidos sin necesidad de otra persona, que haya planos con códigos QR con guías audiodescriptivas, caminos accesibles dentro del evento y dejar los lugares más cerca del escenario para las personas que tengan dificultades para ver.

En el caso de las personas ciegas, Valera recomendó que se impriman tickets de entrada con código Braille y para las personas sordas se pueden disponer de mochilas vibratorias. "Lógicamente tiene que haber aseo para personas con movilidad reducida, con camino rápido para que no tengan que hacer filas las personas mayores y las embarazadas".