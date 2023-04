Lali habló sobre el pago del festival Acá Estamos de Montevideo: "Esos números no son tan así"

Aunque ya pasó más de un mes del festival Acá Estamos, el espectáculo musical gratuito organizado por la Intendencia de Montevideo en el marco del mes de la mujer, continúan los coletazos generados por el pago recibido por los artistas que se presentaron en el evento, que tuvo lugar el 19 de marzo en las Canteras del Parque Rodó.

Una de las cifras que más polémica generó en la previa del festival fue el caché de la cantante argentina Lali Espósito, una de las figuras que encabezó el cartel del Acá Estamos (que también tuvo a Daniela Mercury, Luana, Laura Canoura y Agus Padilla, entre otras artistas), que según información revelada por el gobierno departamental, significó un pago de US$ 256.478.

Este lunes, Lali habló sobre el escándalo provocado por su presentación, en una entrevista que concedió al diario El País. "Esas cosas se hacen con dinero que tiene que ver con la gente, así que me parece bien que la gente se queje si es que hay quejas", dijo sobre el tema. "Pasa que hay que diferenciar lo tangible y real de una queja que tiene fundamento, y que está bien hacerla a todos los políticos que nos representan y son responsables de los presupuestos, a bardear al artista que está haciendo su trabajo, que es hacer un show. Y vos no podés decirle al artista que es lo que tiene que cobrar", agregó.

Espósito dijo además que "esos números no son tan así, aunque no es un detalle que me interese dar".

¿Qué incluyó el pago a Lali para el Acá Estamos?

Según dijeron a El Observador fuentes de la producción del Acá Estamos, los US$ 256.478 estipulados en el contrato para traer a la cantante argentina al festival no solo incluyen el pago a la artista por su presentación. Solo cerca del 50% del precio publicado por la Intendencia cubre el cachet –lo que cobra la artista por venir– y detallaron que el monto incluye todo lo necesario para la llegada de Lali, "pasajes, hotel, traslados" de ella y su equipo, además del pago de los impuestos.

Además, parte de los impuestos por el concierto, que incluyen un pago de IVA y del Impuesto a la Renta de los No Residentes (IRNR) serán exonerados. Desde la IM dijeron que por ese concepto se exonerarán US$ 70 mil.

Un pedido de informes por Lali

Las declaraciones de Espósito fueron recogidas por el edil nacionalista Diego Rodríguez, que este martes anunció que realizará un pedido de informes sobre el tema.

"Cada vez que hay dinero público administrado por Cosse existe falta de transparencia", escribió en su cuenta de Twitter. "En esta oportunidad la propia Lali Espósito desmiente haber cobrado lo que la IM publicó sobre su cachet (US$ 260.000). Haremos un pedido de acceso a la información. No queremos otro Antel Arena", afirmó.