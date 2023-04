Explosión en Villa Biarritz: vecinos reclaman por respuestas y poder regresar a sus casas

Los residentes del edificio Caicobe de Villa Biarritz reclamaron por la falta de avances significativos de la investigación sobre las causas que llevaron a la explosión en julio de 2022. "Nuestras vidas cambiaron para siempre", afirmaron en un comunicado divulgado este jueves.

"Muchos vecinos continúan bajo tratamiento psicológico, y todos, nueve meses después, seguimos sin respuestas y sin poder regresar a nuestros hogares", afirmaron los vecinos en el escrito.

Además, reclamaron por la falta de certezas por parte de la empresa proveedora del gas –Montevideo Gas– de que incidentes de este tipo no vuelvan a suceder.

"Continuamos a la espera del desarrollo de la investigación a nivel fiscalía sobre la explosión ocurrida, la cual se encuentra enlentecida y sin avances significativos", expresa el comunicado.

"No hemos escuchado en estos meses a las autoridades de la empresa proveedora de gas explicar por qué no se advirtió el escape de gas, como no se detectó con la antelación suficiente. Ni de forma contundente y ni fácilmente perceptible como sabemos exige la normativa vigente", agregaron y se preguntaron si el proveedor no debería brindar a la población las "garantías necesarias para que un hecho de esta naturaleza no vuelva a producirse o al menos minimizar las posibilidades".

En concreto, los vecinos del edificio reclaman por el "avance de la investigación penal", así como escuchar de parte de las autoridades un detalle de las "medidas que se han tomado" para "velar por la seguridad de la población". "Exigimos que se tomen las medidas para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos", reclamaron.

El 22 de julio del 2022 sobre las nueve de la mañana una fuga en la cañería de gas del Edificio Caicobe provocó una explosión que terminó con dos personas muertas y dejó varias más heridas.

El gas, según la información que maneja Bomberos, se acumuló en el interior de uno de los apartamentos del tercer piso a causa de la desconexión de una manguera que conectaba la válvula de paso con el anafe.

Tres meses después del incidente, y por el reclamo de las víctimas, la jueza Dolores Sánchez ordenó que se reexamine la causa, que había sido archivada en una primera instancia.

Las compañías de seguros y los familiares de algunas víctimas discreparon con el informe de la Dirección Nacional de Bomberos, que señala que hubo cuatro focos de explosión: tres de ellos más potentes que el escape original de gas.