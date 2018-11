Exportaciones de bienes crecieron 9,9% en octubre

En el décimo mes del año las ventas externas fueron por US$ 819 millones, tomando en cuenta lo exportado hacia zonas francas, con un incremento interanual de 9,9%. Además de buenas colocaciones de carne hubo una recuperación de las exportaciones de soja, acompañadas por productos lácteos y plásticos.

A su vez, según información del Instituto Uruguay XXI en el acumulado de los primeros diez meses se verificó una suba de 0,9% en la comparación con igual período del año pasado.

Al tomar las ventas, sin incluir las enviadas desde las zonas francas y en base a documentos aduaneros relevados por la Unión de Exportadores (UEU), se registró un crecimiento de 2,8% en octubre, pero una caída de 3,7% en el acumulado entre enero y octubre, debido a los malos resultados de meses anteriores.

China fue el primer destino de la mercadería local e octubre con colocaciones por US$ 144,2 millones. En orden de importancia se ubicó Brasil con US$ 97,6 millones, Estados Unidos con US$ 40,9 y Argelia con US$ 37 millones, según la información de la gremial exportadora.