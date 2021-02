Exportaciones uruguayas crecieron 7,6% en enero, por subas en trigo, carne, madera y lácteos

Las solicitudes de exportación de bienes -incluyendo zonas francas- mostraron en enero un crecimiento de 7,6% en términos interanuales y se situaron en US$ 674 millones, informó este lunes Uruguay XXI.

Este crecimiento se explica por el aumento en las exportaciones de trigo, madera, carne bovina, energía eléctrica, subproductos cárnicos y lácteos. En tanto que celulosa, arroz y lana tuvieron un impacto negativo en el mes.

La carne bovina fue el principal producto de exportación con US$ 130 millones, pautando un aumento interanual de 17%. Este incremento se explica por las mayores ventas de carne congelada a China (principal destino de exportación de este producto con 55% del total), Estados Unidos e Israel.

Las exportaciones de lácteos presentaron un aumento de 14% en la comparación interanual, y alcanzaron un total de US$ 67 millones. Esto se debe a un mayor monto exportado hacia China y Brasil. A su vez, a diferencia de enero 2020, se destaca un gran aumento en las compras provenientes de Cuba, con ventas por US$ 17 millones a ese destino.

Por su parte, las exportaciones de madera totalizaron U$S 39 millones, casi el doble del monto exportado en enero del año anterior. Este aumento se debe a las mayores ventas hacia China (US$ 18 millones) en enero, en comparación con los US$ 4 millones exportados en el mismo mes de 2020.

Los subproductos cárnicos con US$ 26 millones, aumentaron 31% interanual, con aumento de más del doble de las exportaciones hacia Países Bajos (segundo mayor comprador detrás de China) en la comparación interanual.

En el primer mes del año las colocaciones de trigo se ubicaron en U$S 34 millones, siendo esta cifra casi el séxtuple de lo exportado en enero de 2020. Este aumento tan significativo se debe a las mayores ventas hacia Brasil. En cuanto al precio del trigo, se observa un aumento de 14% en la comparación interanual.

Otro rubro destacado fue la energía eléctrica, cuyas exportaciones totalizaron US$ 24 millones en enero 2021, con un aumento de 63% en la comparación interanual. En el arranque de año hubo ventas a Brasil por US$ 13 millones y a Argentina por US$ 11 millones.

Baja del arroz

Las exportaciones de arroz experimentaron una retracción de 25% en la comparación interanual con ventas por US$ 29 millones. La baja se explica fundamentalmente, por menores volúmenes exportados hacia Brasil y por la ausencia de Cuba como comprador de arroz. Por su parte, el precio de exportación exhibió un leve descenso en el lapso analizado.

Si se analizan las exportaciones por destino, se observa que China fue el principal mercado de exportación y se situó en US$ 130 millones.