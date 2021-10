Extradición de Alex Saab a EE.UU.: la fuerte reacción de Venezuela

Las reacciones del gobierno de Venezuela por la extradición de Alex Saab de Cabo Verde a Estados Unidos el sábado pasado fueron rápidas

Getty Images El Gobierno de Nicolás Maduro ha tachado el hecho de "secuestro".

Apenas se supo que el empresario colombiano estaba a bordo de un avión en camino a Florida como parte del proceso de extradición, el gobierno venezolano emitió el primer comunicado en el no dudaba de calificar al hecho de ser un "secuestro".

En el documento también se indica que Saab es un representante diplomático a quien "torturaron y mantuvieron preso arbitrariamente durante 491 días sin orden de captura ni debido proceso".

Ese mismo sábado se retiró de las negociaciones que lleva a cabo con la oposición en México y trasladó a la cárcel a seis exfuncionarios de la refinería Citgo -cinco de ellos estadounidenses- en un acto que fue interpretado como una represalia por lo ocurrido con Saab.

Esta extradición es el último capítulo de una larga batalla legal que se acentuó cuando Saab fue detenido en Cabo Verde el 12 de junio de 2020.

A Saab, de 49 años, se le acusa en Estados Unidos delavado de dinero y de ser uno de los principales testaferros de distintos entramados de corrupción dentro del gobierno venezolano.

La de secuestro ha sido la acusación usada por el gobierno venezolano desde que las autoridades de Cabo Verde confirmaran la extradición.

"Secuestraron a un hombre bueno, inocente, a un hombre limpio y trabajador, a un hombre que lo que ha hecho ha sido amar al pueblo de Venezuela", dijo el presidente Nicolás Maduro a través del canal de televisión estatal.

La Cancillería de Venezuela condenó el hecho a través de un comunicado en Twitter y lo calificó de "arbitrario" e "irregular", considerando que se suma "a las acciones de agresión, bloqueo y asedio de EE.UU." contra ese país latinoamericano.

Getty Images Mensajes en Caracas en apoyo a Saab.

Pero las reacciones han ido más allá de las declaraciones y comunicados.

Retiro del diálogo

La primera medida tomada por el gobierno, un día después de conocerse la extradición, fue retirarse de las negociaciones que lleva con la oposición en México para buscar una salida a la crisis política y social que vive el país.

El anuncio lo hizo Jorge Rodríguez, líder del equipo negociador del gobierno¸ quien señaló que su equipo no viajaría a Ciudad de México para la próxima ronda de diálogo.

Rodríguez, leyendo un comunicado, calificó la decisión de suspender las negociaciones como "una expresión de nuestra más profunda protesta contra la brutal agresión contra la persona y la investidura de nuestro delegado Alex Saab Morán".

Getty Images Jorge Rodríguez anuncio el retiro del equipo del gobierno de la ronda de negociaciones.

Sin embargo, no está claro si los representantes de Maduro se retiran por completo de futuras negociaciones.

El líder opositor Juan Guaidó condenó que el gobierno se retirase de los diálogos y manifestó que Venezuela necesitaba continuar con ellos.

"Nuestro compromiso por hacer justicia y avanzar en un acuerdo que dé soluciones urgentes a los venezolanos sigue intacto y no vamos a descansar hasta lograrlo", expresó Guaidó a través de la red social Twitter.

"Los venezolanos son, y deben ser, la única prioridad", remató el líder.

Las soluciones que necesita Venezuela son urgentes y ningún interés debe anteponerse a la emergencia.



El gobierno de Maduro había intentado por todos los medios impedir que la extradición de Saab se llevase a cabo, e incluso lo nombró embajador plenipotenciario y representante permanente alterno de la Misión de Venezuela ante la Unión Africana

La última de estas medidas había sido nombrar a Saab como miembro del equipo negociador en las conversaciones en México.

Un portavoz del Departamento de Justicia dijo que se espera que Saab comparezca este lunes ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.

Los seis de Citgo

Horas después de la extradición de Saab, Venezuela revocó el arresto domiciliario de seis ex ejecutivos de la refinería Citgo, filial estadounidense de la petrolera estatal PDVSA, según informó la agencia de noticias Reuters.

Los ex ejecutivos de Citgo, que fueron detenidos en noviembre de 2017 tras ser convocados a una reunión en la sede de PDVSA en Caracas, fueron trasladados de sus domicilios a la prisión de el Helicoide.

Los seis ex ejecutivos habían sido liberados de la cárcel y puestos en arresto domiciliario el pasado mes de abril.

Getty Images Los empresarios de Citgo fueron trasladados a el Helicoide.

El grupo está compuesto por cinco ciudadanos estadounidenses naturalizados y un residente permanente: José Pereira Ruimwyk, José Luis Zambrano, Alirio José Zambrano, Jorge Toledo, Tomeu Vadell y Gustavo Cárdenas.

Según María Alejandra Poleo abogada de tres de los seis empresarios, estos fueron movidos a la sede del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) en el Helicoide como consecuencia de la extradición de Saab.

En declaraciones a BBC Mundo, Poleo dijo que "no ha habido una orden judicial" que confirme el nuevo centro de reclusión de los empresarios, por lo que se enfrentan a una decisión "de carácter político emitida por una autoridad policial o del poder ejecutivo".

"Hablamos de una retaliación política porque no tenemos un asidero legal emanada por una fuente natural", dijo la abogada.

El gobierno de EE.UU. tampoco se hizo esperar y exigió la "liberación inmediata" de los empresarios.

Getty Images A Saab se le acusa de lavado de dinero por su relación con los programas de alimentación con el gobierno de Venezuela.

En declaraciones recogidas por EFE, el Departamento de Estado dice que "seguirá trabajando para lograr la liberación de los estadounidenses detenidos de forma injusta en Venezuela", porque la seguridad de sus ciudadanos en el extranjero es su "máxima prioridad".

Poleo expresó preocupación por el estado de salud de los empresarios y dijo que uno de ellos, Alirio Zambrano, tiene problemas respiratorios desde hace tiempo y para dormir tiene que estar conectado a una máquina de oxígeno.

Dijo que no les queda otras más que esperar instrucciones "emanadas del Ejecutivo".

"Los familiares están muy consternados, frustrados en sus sentimientos puesto que ellos pensaban o tenían algún tipo de esperanza que sus familiares en algún momento serían repatriados", dijo Poleo.

Citgo es la principal empresa refinadora de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricante y petroquímicos que tiene Venezuela en Estados Unidos.

Protestas en Caracas

La extradición de Saab provocó la concentración de varios cientos de manifestantes en el centro de Caracas como muestra de apoyo hacia el empresario colombiano, con la participación de su esposa Camilla Fabri.

Fabri aprovechó la ocasión para leer una carta emitida por Saab en la que afirmaba que enfrentará el proceso con "dignidad" y que no tenía "nada que colaborar" con EE.UU.

Getty Images Camilla Fabri leyó una carta escrita por su esposo en una concentracion en apoyo a Saab.

"Enfrentaré el juicio con total dignidad. Deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito", dijo Saab a través de la carta.

"Declaro que estoy en pleno uso de mi razón, que no soy suicida, por si acaso me asesinan y dicen que me suicidé, leyó Fabri con lágrimas en los ojos.

La esposa de Saab dijo que se enteró "por su hermana" del proceso de extradición desde Cabo Verde, realizado "a espalda de los abogados y a espalda de nosotros".

El chavismo lleva meses moviendo a sus simpatizantes para que expresen su apoyo hacia Saab, imprimiendo pancartas y camisetascon mensajes como "Saab resiste" y "Alex aguanta, el pueblo se levanta".

Son los mismos mensajes que el gobierno de Venezuela ha usado en las redes sociales para denunciar que Saab ha sido víctima de maltratos y hasta torturas durante su reclusión en Cabo Verde.

Getty Images Simpatizantes manifestando su apoyo a Saab y al "fin del bloqueo".

Saab es ahora uno de los confidentes más cercanos a Maduro que estará a disposición de los funcionarios estadounidenses para ser interrogado.

Según Washington, Saab transfirió unos 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas que controlaban en Estados Unidos y otros países.

Su extradición coincide con la aprobación de la extradición a Estados Unidos de Claudia Patricia Díaz Guillen por parte de un tribunal de España.

Díaz Guillén fue una tesorera del gobierno de Venezuela y enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez.

Se le acusa de blanqueo de capitales y organización criminal por su participación en un esquema de cambio de divisas que le generó ganancias por cientos de millones de dólares cuando fue funcionaria.

